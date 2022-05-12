Об этом сообщила САП в телеграм.

"Бывший начальник департамента обвиняется в том, что, несмотря на осведомленность о потребности подразделений Национальной полиции в зоне АТО в обеспечении их взрывозащитным оборудованием, потребовал от поставщика "откат" для себя в размере почти 1 млн гривен за поставку такого оборудования", - отметили в ведомстве .

Средства, вырученные от поставщика, мужчина легализовал через подконтрольные предприятия. Экс-начальника департамента полиции будут судить за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 209 и ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды), а директора предприятия – по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды).

В САП отметили, что экс-начальник департамента Нацполиции с февраля не появлялся у прокурора для получения обвинения и скрывался от следствия. Поэтому 9 мая ему назначили меру пресечения в виде залога с возложением обязанностей, в частности, носить электронный браслет и не выезжать за пределы Киевщины.

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