Получил 1 млн грн "отката" за обеспечение правоохранителей на фронте: будут судить экс-начальника департамента Нацполиции
В Украине будут судить экс-начальника департамента полиции, получившего 1 млн грн отката за поставку взрывозащитного оборудования на фронт
Об этом сообщила САП в телеграм.
"Бывший начальник департамента обвиняется в том, что, несмотря на осведомленность о потребности подразделений Национальной полиции в зоне АТО в обеспечении их взрывозащитным оборудованием, потребовал от поставщика "откат" для себя в размере почти 1 млн гривен за поставку такого оборудования", - отметили в ведомстве .
Средства, вырученные от поставщика, мужчина легализовал через подконтрольные предприятия. Экс-начальника департамента полиции будут судить за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 209 и ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды), а директора предприятия – по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды).
В САП отметили, что экс-начальник департамента Нацполиции с февраля не появлялся у прокурора для получения обвинения и скрывался от следствия. Поэтому 9 мая ему назначили меру пресечения в виде залога с возложением обязанностей, в частности, носить электронный браслет и не выезжать за пределы Киевщины.
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