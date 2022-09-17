"Получены новые доказательства пыток, которые применялись к похороненным там людям": Зеленский прокомментировал ситуацию в Изюме
17 сентября в Изюме Харьковской области продолжились эксгумационные работы на месте найденного массового захоронения, проводятся экспертизы тел
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении .
Также он сообщил, что были получены новые доказательства пыток, которые применялись к похороненным в Изюме людям. В освобожденных районах Харьковщины найдено более десяти застенков в разных городах и поселках.
"Когда оккупанты убегали, они бросили и аппараты для издевательств. Даже на обычном вокзале Казачьей Лопани нашли камеру пыток, нашли инструменты для пыток током. Это просто вокзал!" - сообщил президент.
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Также он заверил, что будут установлены личности всех оккупантов, которые пытали людей, после чего они будут отвечать за это в зале суда.
"Так поступали нацисты. Так делают рашисты. И будут отвечать они так же – и на поле боя, и в залах суда. Мы установим личности всех тех, кто пытал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на украинскую землю", – сказал он.
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