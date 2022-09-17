Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении .

Также он сообщил, что были получены новые доказательства пыток, которые применялись к похороненным в Изюме людям. В освобожденных районах Харьковщины найдено более десяти застенков в разных городах и поселках.

"Когда оккупанты убегали, они бросили и аппараты для издевательств. Даже на обычном вокзале Казачьей Лопани нашли камеру пыток, нашли инструменты для пыток током. Это просто вокзал!" - сообщил президент.

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Также он заверил, что будут установлены личности всех оккупантов, которые пытали людей, после чего они будут отвечать за это в зале суда.

"Так поступали нацисты. Так делают рашисты. И будут отвечать они так же – и на поле боя, и в залах суда. Мы установим личности всех тех, кто пытал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на украинскую землю", – сказал он.

15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на сотни людей

16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.

17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 16 сентября, 99% имеют признаки насильственной смерти .

Глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский рассказал, что убитых россиянами людей в Изюме не менее тысячи.

Центр при СНБО сообщил, что оккупанты называют постановкой массовые убийства в Изюме, хотя большинство людей погибло во время российских ракетных ударов.

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