Получение Украины статуса кандидата на вступление в ЕС станет гарантией безопасности в Европе, - Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС стало бы гарантией безопасности в Европе
Об этом она заявила в интервью Franceinfo во время своего визита в Париж, передаёт Укринформ .
"Решение о предоставлении статуса страны-кандидата стало гарантией безопасности в Европе и всем регионе. Оно должно быть принято очень скоро. Дальше процедура вступления непростая, требует времени, но после Европейского совета 16 июня мы сможем переориентироваться на проблемы восстановления Украины, и в этом восстановлении мы надеемся, что Украина станет частью будущего Европы”, - сказала Стефанишина.
Вчера премьер добавила, что для Украины важно скоординированное получение оружия в соответствии с потребностями и графиками.
“Оружия недостаточно, учитывая, что РФ применяет против Украины все виды оружия, и его действия очень разрушительны. На Донбассе и на Юге Россия может поставлять оружие напрямую и в неограниченном количестве”, - добавила Стефанишина.
По ее словам, Франция является лидером в процессах и решениях по Украине
“Даже если по сравнению с другими государствами Франция дает менее количественно, у нее есть последовательная политика поддержки, и мы действительно рассчитываем на поддержку Франции. Кроме того, мы понимаем, что сегодня Франция играет ключевую роль в политике санкций против России”, - подытожила вице-премьер.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля. 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 16 мая стало известно, что Еврокомиссия приняла анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе от Украины, Совет ЕС начал готовить заключение по заявке.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна открыто не выступила против предоставления статуса кандидата в ЕС Украине в июне.
- Делегация Украины во главе с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной начала серию визитов в столицы ЕС для переговоров о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС в июне.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.54
Покупка 34.54Продажа 36.27
-
EUR
Покупка 36.18Продажа 38.4
- Актуальное
- Важное