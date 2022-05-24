Получение Украины статуса кандидата на вступление в ЕС станет гарантией безопасности в Европе, - Стефанишина

Об этом она заявила в интервью Franceinfo во время своего визита в Париж, передаёт Укринформ .

"Решение о предоставлении статуса страны-кандидата стало гарантией безопасности в Европе и всем регионе. Оно должно быть принято очень скоро. Дальше процедура вступления непростая, требует времени, но после Европейского совета 16 июня мы сможем переориентироваться на проблемы восстановления Украины, и в этом восстановлении мы надеемся, что Украина станет частью будущего Европы”, - сказала Стефанишина.

Вчера премьер добавила, что для Украины важно скоординированное получение оружия в соответствии с потребностями и графиками.

“Оружия недостаточно, учитывая, что РФ применяет против Украины все виды оружия, и его действия очень разрушительны. На Донбассе и на Юге Россия может поставлять оружие напрямую и в неограниченном количестве”, - добавила Стефанишина.

По ее словам, Франция является лидером в процессах и решениях по Украине

“Даже если по сравнению с другими государствами Франция дает менее количественно, у нее есть последовательная политика поддержки, и мы действительно рассчитываем на поддержку Франции. Кроме того, мы понимаем, что сегодня Франция играет ключевую роль в политике санкций против России”, - подытожила вице-премьер.