Об этом она написала в телеграмме .

По словам министра, россияне боятся неизбежных контрнаступлений Украины и хотят использовать жителей временно оккупированных территорий как живой щит. Ирина Верещук отметила, что захватчики спешат с выдачей паспортов РФ украинцам и проведением "референдумов".

"Здесь не должно быть никаких иллюзий: паспорта и "референдумы" - это российское оружие, более опасное, чем ракеты. Если мы хотим реально противодействовать оккупации, мы должны занять более четкую и более жесткую позицию по получению паспортов оккупантов и голосованию на их "референдумах" . Должны четко сказать: это преступление против нашего государства!" - подчеркнула министр.

Она добавила, что могут быть очень редкие исключения, например когда украинцы получают российские паспорта, чтобы переехать на подконтрольную украинскому правительству территорию.

"Но основательно, любое получение украинским гражданином (независимо от мотивов) паспорта государства-агрессора должно рассматриваться как преступление. Мы должны донести это до граждан, которые находятся сейчас под временной оккупацией. Понимаю, что это жестко, но речь идет о существовании украинского государства ", – отметила Ирина Верещук.

13 июня писали, что россияне раздавали паспорта РФ в Мелитополе. Из 150 тыс. местного населения на предложение согласилось десять

23 июня стало известно, что херсонцы отказываются от российских паспортов, приходится раздавать его в колониях.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех граждан Украины. Ранее такой порядок действовал в отношении украинцев, проживающих в ДНР и ЛНР, а также в оккупированных россиянами частях Херсонской и Запорожской областях. МИД Украины в ответ осудил указ Путина и заявил, что указанное решение лидера РФ является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, что противоречит нормам и принципам международного права.

13 июля в Европейском Союзе осудили решение президента РФ Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов всем украинцам и не будут признавать эти документы.

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