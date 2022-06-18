Получение украинской пенсии за границей: Центр при СНБО опроверг фейки
Центр противодействия дезинформации опроверг фейки о начислении пенсий украинцам, выехавшим за границу из-за войны
Об этом сообщил Центр при СНБО в телеграме .
Первым фейком является то, что пенсии могут получить только люди, которые находятся в Украине.
"Органы Пенсионного фонда Украины и социальной защиты населения осуществляют ежемесячное начисление пенсий и социальных пособий как внутренне перемещенным лицам, так и гражданам, выехавшим за границу из-за войны в Украине", - подчеркнули в ЦПД.
Также деньги не исчезают, если пенсионеры раньше получали их на Укрпочте, а сейчас уехали из страны. Для получения выплат необходимо изменить способ начисления средств и перечислить их на карту.
В Центре противодействия дезинформации также объяснили, что делать, если у человека нет карты, а иностранные банки требуют справки для открытия счета.
"Можно открыть карту онлайн через официальный сайт или мобильное приложение вашего банка в Украине. При открытии банковского счета банк осуществляет идентификацию клиента через видеоверификацию", - отметили в Центре при СНБО.
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