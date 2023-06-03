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Получение Украиной ATACMS даст России понять, что игра окончена, - британский эксперт Грант

3 июня, 2023 суббота
19:02
Война с Россией ракета ATACMS

Полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант считает, что Россию нужно лишить мысли о ее возможной победе, предоставив Украине сильное и мощное оружие

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"ATACMS - это совсем другой боевой зверь, не похожий на все то, что есть в Украине. Имея такое оружие, вы можете начать уничтожать реальные объекты, не сжигать, а стирать с лица земли. Если вы видели фотографии министерства обороны Сербии после нападения НАТО на Сербию,то понимаете, какой вред может нанести такое оружие. Поэтому администрация Байдена считает, что это может перейти границу ведения традиционной войны", - сказал военный эксперт.

Глен Грант отметил, что если бы Путин собирался применить ядерное оружие, он бы это уже сделал, ведь причин для этого у него было много. Однако все же он не отважился.

"По моему мнению, США должны предоставить ATACMS, потому что именно предоставление такого оружия Украине даст России понять, что игра закончена. А пока этого не произошло, Россия думает, что, если они продолжат эту войну, то есть еще шанс на победу. Мы должны лишить их этой мысли, сделав Украину настолько сильной и мощной, чтобы они осознали, что ничего у них не получится. И тогда им придется сесть за стол переговоров. А пока Америка оттягивает предоставление комплексов ATACMS, такой сценарий, к сожалению, удаляется за горизонт. Так что это действительно важный этап, один из этапов этой войны", - отметил Грант.

  • Ранее Украина обращалась в США с просьбой передать дальнобойные ракетные системы ATACMS с условием согласовывать пораженные ими цели.
  • 26 мая стало известно, что представители Конгресса США призывают президента Джо Байдена отправить в Украину ракеты большего радиуса действия.
  • 30 мая президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжает рассматривать вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет.
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