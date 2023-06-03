Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"ATACMS - это совсем другой боевой зверь, не похожий на все то, что есть в Украине. Имея такое оружие, вы можете начать уничтожать реальные объекты, не сжигать, а стирать с лица земли. Если вы видели фотографии министерства обороны Сербии после нападения НАТО на Сербию,то понимаете, какой вред может нанести такое оружие. Поэтому администрация Байдена считает, что это может перейти границу ведения традиционной войны", - сказал военный эксперт.

Глен Грант отметил, что если бы Путин собирался применить ядерное оружие, он бы это уже сделал, ведь причин для этого у него было много. Однако все же он не отважился.

"По моему мнению, США должны предоставить ATACMS, потому что именно предоставление такого оружия Украине даст России понять, что игра закончена. А пока этого не произошло, Россия думает, что, если они продолжат эту войну, то есть еще шанс на победу. Мы должны лишить их этой мысли, сделав Украину настолько сильной и мощной, чтобы они осознали, что ничего у них не получится. И тогда им придется сесть за стол переговоров. А пока Америка оттягивает предоставление комплексов ATACMS, такой сценарий, к сожалению, удаляется за горизонт. Так что это действительно важный этап, один из этапов этой войны", - отметил Грант.