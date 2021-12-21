Получение средств за программу "эПоддержка" не влияет на назначение субсидии, - Минсоцполитики

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.



"В настоящее время граждане, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, начали получать средства в сумме 1 тысячи гривен по программе "эПоддержка". Сообщаем, что получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии. Поскольку эта выплата является одноразовой, она не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии, что не отразится на размере жилищной субсидии в будущих периодах", - отметили в службе.



В Минсоцполитики подчеркнули, что привитые граждане могут получать соответствующие средства без потери права на субсидию или уменьшения ее размера.

Напомним, на портале "Дия" появилась возможность оформить субсидии.