Об этом сказал Зеленский на объединенной пресс-конференции с Байденом.

"У нас отличные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Это пакет военной помощи, объемом около 2 млрд и сильнейшим его элементом является комплекс Patriot, который существенно усилит ПВО. Это важный шаг в создании воздушного щита над Украиной. Только так мы лишим государство-террориста его основного инструмента террора – возможности бить по нашим городам, нашей энергетике, нашим людям", - заявил Зеленский.

Главное из пресс-конференции Зеленского и Байдена читайте по этой ссылке

Владимир Зеленский отбыл с визитом в Вашингтон 21 декабря. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины". Украинский президент также выступит в конгрессе США и проведет ряд двусторонних встреч.

К вечеру 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.

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