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Получение 1 млн грн взятки: главу Харьковского облсовета Товмасяна исключили из фракции "Слуги народа"

4 августа, 2021 среда
19:05

Председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян, подозреваемый в получении неправомерной выгоды, исключен из фракции "Слуга народа"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Через полтора часа после того, как стало известно, что ему объявлено о подозрении, было собрано внеочередное заседание фракции и Товмасяна исключили. Решение было принято единогласно", - сказал заместитель председателя Харьковской ОГА, депутат облсовета от "Слуги народа" Роман Семенуха.

Он отметил, что сам Товмасян на заседании не присутствовал.

"Его самого не было. Были почти все, за исключением двух-трех депутатов. Товмасян подал письменное заявление о приостановке членства во фракции, но мы его не рассматривали, поскольку уже приняли решение об исключении, - просто приняли к сведению", - сказал Семенуха .

По его словам, коллеги поддержали его инициативу обратиться к депутатам из других фракций и инициировать внеочередную сессию облсовета.

"Кроме того, было принято решение, что в случае рассмотрения на внеочередной сессии вопроса о новом руководителе облсовета, мы будем предлагать на эту должность Александра Попова", - сказал Семенуха.

  • Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении 1 млн грн неправомерной выгоды.

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Слуга народу
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