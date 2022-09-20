"Получат результаты Гитлера 1945 года": Минобороны Украины о планах оккупантов относительно "референдумов"
Министерство обороны Украины отреагировало на планы российских оккупантов провести незаконные "референдумы" по присоединению к РФ территорий Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья
Комментарий Минобороны обнародован на Twitter-странице ведомства.
"Рашисты-реконструкторы на оккупированных территориях не устают повторять нацистский референдум об аншлюсе Австрии. Они ожидают результатов 1938 года. Вместо этого получат результаты Гитлера 1945 года", - говорится в сообщении.
- Ранее оккупанты на Луганщине, Донетчине, Херсонщине и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.
- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал планы оккупантов относительно "референдумов" на оккупированных территориях "наивным шантажом угрозами"
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что псевдореферендумы оккупантов не помешают ВСУ освободить оккупированные территории.
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