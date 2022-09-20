Комментарий Минобороны обнародован на Twitter-странице ведомства.

"Рашисты-реконструкторы на оккупированных территориях не устают повторять нацистский референдум об аншлюсе Австрии. Они ожидают результатов 1938 года. Вместо этого получат результаты Гитлера 1945 года", - говорится в сообщении.

Ранее оккупанты на Луганщине, Донетчине, Херсонщине и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал планы оккупантов относительно "референдумов" на оккупированных территориях "наивным шантажом угрозами"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что псевдореферендумы оккупантов не помешают ВСУ освободить оккупированные территории.

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