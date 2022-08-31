Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По информации СБУ, участниками преступной схемы были должностные лица ГСЧС Украины и руководители ее региональных подразделений, среди которых – управление в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Львовской, Черниговской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Запорожской областях, а также должностные лица других госучреждений. , привлекших к участию частных лиц

В СБУ отмечают, что "схема" касалась согласования планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на потенциально опасных объектах, в частности, в крупных торговых центрах, на АЗС и других объектах. По данным спецслужбы, должностные лица ГСЧС требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности. Ежемесячные "доходы" злоумышленников от организованной ими преступной "схемы" составляли более 10 млн грн.

За полученные взятки чиновники ГСЧС фактически не проверяли пожарную безопасность в общественных местах, а предоставляли необходимые разрешительные документы. В то же время часть этих объектов оказалась неспособной обеспечить гражданскую защиту граждан в момент чрезвычайных ситуаций, в частности при ликвидации последствий российских обстрелов. Такое бездействие спасателей ставило под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины.

"В итоге более 50 синхронных обысков по всей Украине разоблачены десятки должностных лиц ГСЧС, которые брали взятки за фиктивное согласование разрешительных документов по вопросам пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений. По результатам этих действий были дополнительные доказательства о деятельности преступной группы. В частности, сведения о других участников и распределение полученного незаконного вознаграждения между ними", – говорится в сообщении СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении первым шестерым участникам преступной группы по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом); ч.3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

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