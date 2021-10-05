Получали ежемесячно более 6 млн грн: в Виннице "call-центр" выманивал деньги у граждан

Об этом передает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, Винницы арендовал в центре города офисное помещение и устроил в нем работу "call-центр". Для нелегальной деятельности злоумышленник привлек 25 работников - безработных местных жителей.

"Операторы" представлялись работниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов и выманивали у граждан их персональные данные.

"Тех, кто оказался не слишком доверчивым, побудили самостоятельно перевести средства на" резервный "счет. После этого деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и переводили в наличные", - говорится в сообщении.

Нелегальный «бизнес» просуществовал более 4 месяцев, а его ежемесячный оборот превышал 6 млн грн.

В ходе обыска в помещении "call-центр" правоохранители обнаружили:

почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования;

черновые записи с данными банковских платежных карточек и документацию по доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправным действиям.

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