Получали ежемесячно более 6 млн грн: в Виннице "call-центр" выманивал деньги у граждан
СБУ заблокировала в Виннице масштабную схему завладения средствами граждан из-за работы подпольного "call-центр"
Об этом передает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, Винницы арендовал в центре города офисное помещение и устроил в нем работу "call-центр". Для нелегальной деятельности злоумышленник привлек 25 работников - безработных местных жителей.
"Операторы" представлялись работниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов и выманивали у граждан их персональные данные.
"Тех, кто оказался не слишком доверчивым, побудили самостоятельно перевести средства на" резервный "счет. После этого деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и переводили в наличные", - говорится в сообщении.
Нелегальный «бизнес» просуществовал более 4 месяцев, а его ежемесячный оборот превышал 6 млн грн.
В ходе обыска в помещении "call-центр" правоохранители обнаружили:
- почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования;
- черновые записи с данными банковских платежных карточек и документацию по доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправным действиям.
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