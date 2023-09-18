Получали до 3 млн грн в месяц: арестована группа дельцов, торговавших наркотиками по всей Украине

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Фигуранты производили наркотики в двух лабораториях на территории Киевщины, а ингредиенты к ним хранили по местам жительства.

Они продавали амфетамин, кокаин, каннабис, мефедрон и другие наркотические средства через интернет, а доставляли "товар" по всей территории Украины по почте или в форме "закладок".

Подозреваемые рекламировались в даркнете, а для конспирации их провайдером сайта была компания, зарегистрированная в одной из стран Центральной Америки. На сайте было подробное описание каждого наркотика с описанием эффектов от употребления, алгоритм действий по оплате криптовалютой, а также инструкция на случай возможного неполучения заказов. Покупатели также имели возможность оставлять отзывы о товаре и обслуживании.

По данным прокуратуры, месяц таких продаж наркодилеры получали до 3 млн грн прибыли. Организаторы координировали деятельность подельников и распределяли полученную прибыль между членами группы.

Правоохранители провели 43 обыска и изъяли наркотические вещества общим весом более 10 кг, прекурсоры, оружие, компьютерную технику, мобильные телефоны, принадлежности для изготовления и фасовки наркотоваров и наличные деньги.

В настоящее время семь фигурантов получили подозрения по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 307 УК Украины), арестованы без права внесения залога.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Ранее СБУ разоблачила межрегиональную преступную организацию, специализировавшуюся на изготовлении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ в трех регионах Украины.

: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.