Об этом Усик рассказал в интервью Przeglad Sportowy .

Чемпион мира в супер тяжелом весе опроверг слова бывшего футболиста сборной Украины Артем Федецкого о том, что он прекратил общаться с Василием Ломаченко, и объяснил, что 20 мая отсутствовал на его бою против американца Дэвина Хейни в США из-за дня рождения жены.

"Он мой близкий друг, которого я люблю и уважаю. Моя жена праздновала день рождения. Ей исполнилось 35, это юбилей. Я готовил для нее праздник и просто не смог полететь на бой к Василию. Это не значит, что сейчас у нас худшие отношения . Это мой брат", - сказал Усик.

Он добавил, что Ломаченко мало говорит вслух о своей позиции, однако это не значит, что он не поддерживает Украину.

"Василий почти ничего не говорит - загляните в его Instagram. Однако в первый же день войны пошел в армию. И если он о чем-то не говорит вслух, это не значит, что он против Украины. Он за Украину", - заверил Усик.

Он предположил, что украинцы начали плохо относиться к Ломаченко, поскольку в стране идет война.

"У нас война. И многие люди не столько раздражаются, сколько переживают из-за происходящего. Каждый день есть жертвы, кто-то погибает. И, видимо, по этой причине они сердятся на Василия, что он не выступает против врага. В результате он получает ненависть. Но хочу сказать, что Василий – украинец, который болеет своей страной. Он ее поддерживал и будет поддерживать", - убежден Усик.