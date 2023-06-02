"Получает ненависть": Усик прокомментировал слухи о ссоре с Ломаченко
Украинский боксер Александр Усик заявил, что у него сохраняются близкие дружеские отношения с Василием Ломаченко, и назвал его братом
Об этом Усик рассказал в интервью Przeglad Sportowy .
Чемпион мира в супер тяжелом весе опроверг слова бывшего футболиста сборной Украины Артем Федецкого о том, что он прекратил общаться с Василием Ломаченко, и объяснил, что 20 мая отсутствовал на его бою против американца Дэвина Хейни в США из-за дня рождения жены.
"Он мой близкий друг, которого я люблю и уважаю. Моя жена праздновала день рождения. Ей исполнилось 35, это юбилей. Я готовил для нее праздник и просто не смог полететь на бой к Василию. Это не значит, что сейчас у нас худшие отношения . Это мой брат", - сказал Усик.
Он добавил, что Ломаченко мало говорит вслух о своей позиции, однако это не значит, что он не поддерживает Украину.
"Василий почти ничего не говорит - загляните в его Instagram. Однако в первый же день войны пошел в армию. И если он о чем-то не говорит вслух, это не значит, что он против Украины. Он за Украину", - заверил Усик.
Он предположил, что украинцы начали плохо относиться к Ломаченко, поскольку в стране идет война.
"У нас война. И многие люди не столько раздражаются, сколько переживают из-за происходящего. Каждый день есть жертвы, кто-то погибает. И, видимо, по этой причине они сердятся на Василия, что он не выступает против врага. В результате он получает ненависть. Но хочу сказать, что Василий – украинец, который болеет своей страной. Он ее поддерживал и будет поддерживать", - убежден Усик.
- 21 мая Василий Ломаченко уступил Девину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Сразу после поражения Ломаченко заявил, что возвращается в Украину, чтобы помогать "своей православной церкви" .
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