Полтысячи предателей из Херсонской и Запорожской областей расселили в пансионатах Севастополя
Оккупанты вывезли в Крым 500 коллаборантов из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Оккупанты вывезли в оккупированный Крым около 500 коллаборантов и членов их семей из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей. Их расселили в двух пансионатах в Севастополе.
Большинство предателей скрывается на полуострове от уголовной ответственности.
По данным Центра, ранее оккупанты вывезли из Железного Порта (Херсонская область) семьи российских работников, которых завезли в регион из-за отказа местных сотрудничать с врагом. Около 50 россиян расквартированы в пансионатах, захваченных россиянами в начале оккупации населенного пункта. Однако гастролеры были вывезены в Скадовск.
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