Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты вывезли в оккупированный Крым около 500 коллаборантов и членов их семей из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей. Их расселили в двух пансионатах в Севастополе.

Большинство предателей скрывается на полуострове от уголовной ответственности.

По данным Центра, ранее оккупанты вывезли из Железного Порта (Херсонская область) семьи российских работников, которых завезли в регион из-за отказа местных сотрудничать с врагом. Около 50 россиян расквартированы в пансионатах, захваченных россиянами в начале оккупации населенного пункта. Однако гастролеры были вывезены в Скадовск.

СБУ разоблачила 11 коллаборантов, организовавших псевдореферендумы в Запорожье.

Российский телеграм-канал распространил дезинформацию о заявлении якобы от Красного Креста о наказании местных коллаборантов в Херсоне.

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