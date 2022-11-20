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Полтысячи предателей из Херсонской и Запорожской областей расселили в пансионатах Севастополя

20 ноября, 2022 воскресенье
16:09
война с Россией

Оккупанты вывезли в Крым 500 коллаборантов из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты вывезли в оккупированный Крым около 500 коллаборантов и членов их семей из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей. Их расселили в двух пансионатах в Севастополе.

Большинство предателей скрывается на полуострове от уголовной ответственности.

По данным Центра, ранее оккупанты вывезли из Железного Порта (Херсонская область) семьи российских работников, которых завезли в регион из-за отказа местных сотрудничать с врагом. Около 50 россиян расквартированы в пансионатах, захваченных россиянами в начале оккупации населенного пункта. Однако гастролеры были вывезены в Скадовск.

  • СБУ разоблачила 11 коллаборантов, организовавших псевдореферендумы в Запорожье.
  • Российский телеграм-канал распространил дезинформацию о заявлении якобы от Красного Креста о наказании местных коллаборантов в Херсоне.

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Запорожье
Крым
Херсонщина
оккупированные территории
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