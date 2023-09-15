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Полтавский горсовет призвал ВРУ и президента ограничить деятельность УПЦ МП на территории Украины

15 сентября, 2023 пятница
23:36
Общество

Депутаты Полтавского горсовета проголосовали за обращение в Верховную Раду и президента об ограничении деятельности в Украине УПЦ МП

Соответствующее решение было принято на сессии городского совета в пятницу, 15 сентября.

Решение, проект которого подала партия "Европейская солидарность", поддержали 26 из 27 депутатов.

Секретарь горсовета Екатерина Ямщикова отметила, что хотела запретить деятельность УПЦ МП на территории общества.

"Я хотела бы, чтобы мы вообще запретили на своей территориальной общине деятельность УПЦ МП, как это делают другие общины. И уже подавать это предложение, а не перегружать Кабмин. Чтобы община взяла на себя ответственность. Чтобы не голосовать обращения, к кому-то, а сделать это самостоятельно", – сказала она.

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Депутат от "ЕС" Юлия Городчанина отметила, что у городского совета нет таких полномочий, они есть только у парламента. В то же время, городской совет может подать обращение к президенту.

"Большинство церквей – это собственность епархий, частная собственность. Когда мы расторгаем договоры на аренду, а у них постоянное пользование, мы просто освобождаем епархии от уплаты налогов, а выгнать не можем. Именно поэтому решения о запрете мы не подали, сейчас только обращение", – объяснила Юлия Городчанина.

В июле с подобным обращением уже выступил Полтавский областной совет.

УПЦ МП
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