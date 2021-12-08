Полтавский ГОК вручил часы морским пехотинцам ВСУ

"Мы тронуты вниманием и очень благодарны Компании Ferrexpo за такие ценные, памятные и функциональные подарки. Благотворительный фонд ПГОКа давно опекает военнослужащих, и это не первые подарки от Группы Ferrexpo и ее основного акционера Константина Жеваго, который не остается в стороне наших просьб и всегда приходит на помощь", - отметил генерал-лейтенант Юрий Содоль, командующий Морской пехотой Украины.



Часы военнослужащим вручил руководитель ОО "Сердца киборгов" Вячеслав Рубель.



"30 лучших воинов-морских пехотинцев награждены за добросовестное исполнение своих обязанностей и службу Украине. Для меня большая честь лично поздравить морпехов. Я очень благодарен Благотворительному фонду Полтавского ГОКа, благодаря финансовой поддержке которого наши ветераны войны, которая, к сожалению, до сих пор продолжается, и действующие военнослужащие чувствуют заботу о себе не только на праздники, но и на ежедневной основе", - сообщил Вячеслав Рубель.



Благотворительный фонд ПГОКа поздравляет всех защитников и защитниц нашей страны с Днем Вооруженных Сил Украины и желает крепкого здоровья, счастья, согласия и мирного неба над единой Украиной.



"Мы благодарны каждому и каждой за возможность жить в свободной и независимой стране и за то, что вы всегда защищаете нас и наших детей. Мы и дальше будем помогать вам нести вашу чрезвычайно сложную и важную службу", - добавил Директор Благотворительного фонда Полтавского ГОКа Вячеслав Минязев.



Справка о компании:



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. Компания произвела 11,2 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.