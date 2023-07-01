Полтавский ГОК отрицает незаконную продажу полезных ископаемых
В ответ на вручение подозрений Государственным бюро расследований Полтавский горно-обогатительный комбинат отрицает обвинения и готов предоставить доказательства правомерности действий своих работников
29 июня Государственное бюро расследований (ДБР) сообщило о подозрении 4 должностным лицам ЧАО "Полтавский ГОК" входящего в швейцарскую горную группу Ferrexpo.
"Топменеджмент продавал щебеночное сырье, которое производилось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых", - говорится в сообщении бюро.
Пресс-служба Полтавского ГОКа подтвердила факт вручения подозрений. Вместе с тем предприятие отрицает обвинение ДБР.
“Полтавский ГОК информирует, что владеет разрешением на добычу полезных ископаемых, в частности железной руды. Сырье, которое следствие называет щебнем, является нефракционным отсевом, то есть отходом производства. Следовательно, этот щебень не является полезным ископаемым, и не требует получения отдельного разрешения на добычу”, - пояснили на предприятии.
Полтавский ГОК также сообщил, что изучает ситуацию с объявленными подозрениями. Предприятие предоставит в суд доказательства правомерности действий своих работников и при необходимости обнародует дополнительную информацию.
Как отметили в ДБР, в рамках дела было проведено 15 обысков в офисных помещениях и по местам жительства топ-менеджеров компании в Киеве, Харьковской и Полтавской областях.
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