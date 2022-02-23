Полтавская область перешла в "оранжевую" зону карантина
23 февраля Полтавщина перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантинных ограничений
Об этом сообщает Минздрав.
По состоянию на 22 февраля в Полтавской области было выявлено превышенное количество новых заражений коронавирусом - 21,8% при целевом значении ≤20%/<4%.
В общей сложности в "оранжевой" зоне находятся 17 регионов.
"Желтыми" остаются Львовская, Черновицкая и Харьковская области.
В "красную" зону карантина входят Закарпатье, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Ривненская и Луганская области.
- Напомним, 11 февраля Полтавщина перешла в "желтую" зону карантина.
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