Полтавщина вводит графики почасового отключения

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в telegram.

"Отключение света должно быть максимально справедливым и прогнозируемым. Люди должны знать, когда и на сколько у них пропадет электроэнергия", - говорится в сообщении.

Разделение на очереди, где указаны населенные пункты и улицы, можно посмотреть по ссылке здесь .

График отключений на ноябрь, где указан день и время отключения света для каждой очереди, можно просмотреть по ссылке здесь.

20 октября в Украине были введены ограничения на пользование электроэнергией.

27 октября в Украину из Словакии впервые импортировали электроэнергию в тестовом режиме.

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