Полтавщина вводит графики почасового отключения
Полтавщина вводит графики почасового отключения электроэнергии, область разделили на три очереди, которые будут выключать по установленному графику
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в telegram.
"Отключение света должно быть максимально справедливым и прогнозируемым. Люди должны знать, когда и на сколько у них пропадет электроэнергия", - говорится в сообщении.
Разделение на очереди, где указаны населенные пункты и улицы, можно посмотреть по ссылке здесь .
График отключений на ноябрь, где указан день и время отключения света для каждой очереди, можно просмотреть по ссылке здесь.
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