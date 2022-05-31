Полтавчан просят не пугаться взрывов: продолжаются учения
В Полтаве 31 мая будут слышны взрывы, поскольку продолжаются военные учения
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграммах.
"Сегодня, 31 мая, - обучение в Полтаве. Если вы услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие", - написал он.
- Напомним, полтавчан также 19 мая предупреждали , что состоятся военные учения и будут раздаваться взрывы.
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