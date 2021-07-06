"Полтаваоблэнерго" демонтирует провода электропередач в нескольких селах Кременчугского района

Об этом сообщает Кременчугская газета .



"Персонал "Полтаваоблэнерго" будет демонтировать провод на участке " Остапцы ", который обеспечивал питанием Новую Галещину, Зарудье, Бочары, Остапцы, Ревовку, Василенки и который в настоящее время остается без напряжения вследствие кражи", - говорится в сообщении.



Отмечается, что о возобновлении предоставления услуги по распределению электроэнергии "Полтаваоблэнерго" намерено сообщить дополнительно.



По информации издания, демонтация должна пройти с 5 по 9 июля.

В издании отметили, что "Полтаваоблэнерго" начало отключать села в Кременчугском районе в начале мая.