Полсотни российских мин и снарядов прилетели по Сумщине за сутки
Через сутки, 31 августа, по территории Сумской области прилетело полсотни российских мин и снарядов
Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
От российских обстрелов пострадали Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская громады. Обошлось без жертв и разрушений.
"Более полусотни мин и снарядов прилетело по нам со стороны России. После 15:00 в Белопольской громаде начался минометный обстрел, 28 приходов. В то же время россияне 8 мин выпустили по Шалыгинской громаде. В 18:00 в Краснопольской громаде был обстрел из ствольной артиллерии, 15 прилетов", - написал Живицкий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 39.43Продажа 40.43
- Актуальное
- Важное