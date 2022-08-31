Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

От российских обстрелов пострадали Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская громады. Обошлось без жертв и разрушений.

"Более полусотни мин и снарядов прилетело по нам со стороны России. После 15:00 в Белопольской громаде начался минометный обстрел, 28 приходов. В то же время россияне 8 мин выпустили по Шалыгинской громаде. В 18:00 в Краснопольской громаде был обстрел из ствольной артиллерии, 15 прилетов", - написал Живицкий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb