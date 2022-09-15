Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграме .

Оккупанты вели огонь со стороны российских населенных пунктов Теребрино и Елизаветовка. Они били из ствольной артиллерии и минометов.

13 сентября россияне обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины из артиллерии, минометов и гранатометов. В общей сложности прогремело более 50 взрывов за сутки.

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