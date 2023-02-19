Польского "Слугу народа" начнут показывать с 4 марта
С 4 марта в Польше на телеэкраны выйдет адаптация украинского сериала "Слуга народа"
Об этом сообщает канал Polsat.
Как и украинский оригинал, польский "Слуга" расскажет об истории простого учителя, которому удалось стать президентом страны и который вынужден бороться с коррупцией во власти.
Польскую версию учителя будут называть Игнатий Конечный, а сыграет его актер Марцин Гикнар. Режиссером фильма стал Мацей Белинский. Напомним, что оригинального "слугу" Василия Голобородько играл Владимир Зеленский.
"Украинский прототип сериала привел к власти Владимира Зеленского, который исполнил в нем главную роль. Так ли будет с Марцином Гикнером? Этого никто не знает. Но мы точно знаем, что сериал подарит вам много улыбок и интересных размышлений о политике", - говорится в анонсе сериала.
- "Слуга народа" стал вторым по популярности среди сериалов у Netflix.
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