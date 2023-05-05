Об этом, как сообщили в министерстве обороны Польши, шла речь во время встречи министра Мариуша Блащака с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Мы получили заверение, что армия США предоставит нам вертолеты Apache. Она предоставит их нам из собственных ресурсов, еще до подписания контракта на закупку 96 вертолетов для нужд войска польского", - сказал Блащак.

Вертолеты предоставят из ресурсов армии США. Они отправятся на восточный фланг НАТО, в 18-ю механизированную дивизию, вблизи границы с Беларусью. Уже через несколько недель польские пилоты начнут обучение на вертолетах Apache, а сами вертолеты поступят в Польшу в следующем году.

"У нас есть договоренность о 8 вертолетах. Они поедут в Польшу, когда польские солдаты – пилоты и техники – будут подготовлены. Но скажу осторожно, что мы не сможем завершить обучение в этом году. Хотя начинаем обучение как можно быстрее. "Апачи" – чудесное оружие, которое действительно дает преимущество армии, имеющей эти вертолеты. Мы хотим укрепить польскую армию, чтобы сдерживать агрессора. Это лучшие ударные вертолеты в мире", - отметил Блащак.

В прошлом году Польша выразила желание приобрести 96 вертолетов AH-64 Apache. Дата вероятных поставок этих вертолетов неизвестна, поскольку одобрить приобретение Польшей вертолетов еще должен конгресс и государственный департамент США. В прошлом месяце конгресс США дал согласие на продажу Польше восьмисот ракет Hellfire для вооружения вертолетов Apache.

В пятницу, 5 мая, Мариуш Блащак встретился в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином. Как отметили в Пентагоне, во время встречи речь шла о безопасности помощи Украине, а также о путях укрепления двустороннего оборонного сотрудничества между США и Польшей, ситуации безопасности на восточном фланге НАТО и в Европе, углублении американского военного присутствия в Польше. В ходе переговоров в Пентагоне также обсуждались вопросы, связанные с предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Министры подписали двустороннее соглашение об оборонных закупках и открыли в Пентагоне выставку, посвященную истории американо-польского оборонного сотрудничества.

Справка. AH-64 Apache – это основной ударный вертолет, находящийся на вооружении армии США с середины 1980-х годов, рассчитанный на экипаж из двух человек. Он оснащен 30-мм пулеметом и четырьмя узлами подвески оружия – как правило, Hellfire или неуправляемых ракет Hydra 70.