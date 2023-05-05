Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Польское войско получит вертолеты Apache от США

Польское войско получит вертолеты Apache от США

5 мая, 2023 пятница
23:22
Мир

Соединенные Штаты Америки предоставят Польше восемь Apache из собственных запасов – еще до подписания контракта на закупку почти сотни таких вертолетов

Об этом, как сообщили в министерстве обороны Польши, шла речь во время встречи министра Мариуша Блащака с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Мы получили заверение, что армия США предоставит нам вертолеты Apache. Она предоставит их нам из собственных ресурсов, еще до подписания контракта на закупку 96 вертолетов для нужд войска польского", - сказал Блащак.

Вертолеты предоставят из ресурсов армии США. Они отправятся на восточный фланг НАТО, в 18-ю механизированную дивизию, вблизи границы с Беларусью. Уже через несколько недель польские пилоты начнут обучение на вертолетах Apache, а сами вертолеты поступят в Польшу в следующем году.

"У нас есть договоренность о 8 вертолетах. Они поедут в Польшу, когда польские солдаты – пилоты и техники – будут подготовлены. Но скажу осторожно, что мы не сможем завершить обучение в этом году. Хотя начинаем обучение как можно быстрее. "Апачи" – чудесное оружие, которое действительно дает преимущество армии, имеющей эти вертолеты. Мы хотим укрепить польскую армию, чтобы сдерживать агрессора. Это лучшие ударные вертолеты в мире", - отметил Блащак.

В прошлом году Польша выразила желание приобрести 96 вертолетов AH-64 Apache. Дата вероятных поставок этих вертолетов неизвестна, поскольку одобрить приобретение Польшей вертолетов еще должен конгресс и государственный департамент США. В прошлом месяце конгресс США дал согласие на продажу Польше восьмисот ракет Hellfire для вооружения вертолетов Apache.

В пятницу, 5 мая, Мариуш Блащак встретился в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином. Как отметили в Пентагоне, во время встречи речь шла о безопасности помощи Украине, а также о путях укрепления двустороннего оборонного сотрудничества между США и Польшей, ситуации безопасности на восточном фланге НАТО и в Европе, углублении американского военного присутствия в Польше. В ходе переговоров в Пентагоне также обсуждались вопросы, связанные с предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Министры подписали двустороннее соглашение об оборонных закупках и открыли в Пентагоне выставку, посвященную истории американо-польского оборонного сотрудничества.

Справка. AH-64 Apache – это основной ударный вертолет, находящийся на вооружении армии США с середины 1980-х годов, рассчитанный на экипаж из двух человек. Он оснащен 30-мм пулеметом и четырьмя узлами подвески оружия – как правило, Hellfire или неуправляемых ракет Hydra 70.
Польша
США
Читайте также:
Ернесто Паракейма
5 мая, 2023 пятница
В Венесуэле задержали политика, разжигавшего ненависть к детям с аутизмом
Bayraktar TB2
5 мая, 2023 пятница
Воздушные силы прокомментировали сбивание над Киевом украинского Bayraktar
Канада
5 мая, 2023 пятница
МИД Канады вызвал китайского посла из-за нападения на семью дипломата. Китай отрицает заявления Оттавы
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.28
    Покупка 37.28
    Продажа 37.87
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
6 мая
00:04
Суд Берлина отменил запрет на украинскую символику у советских мемориалов 8 и 9 мая
2023, пятница
5 мая
23:40
Зинченко попал в команду лучших игроков сезона АПЛ
22:40
Обновлено
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу
22:25
Осколок прошел через полушарие мозга: жительница Умани чудом выжила после ракетной атаки
22:12
Аналитика
Сергей Згурец
Угледар – одна из хороших точек для начала движения ВСУ на побережье Азовского моря. Колонка Сергея Згурца
22:12
Обновлено
ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации в мире по COVID-19
21:58
Обзор
Клинтон знал о возможном нападении России еще в 2011 году, Пригожин заявляет, что вагнеровцы покинут Бахмут, а соглашение о зерновом коридоре зашло в тупик. Мировые СМИ об Украине 5 мая
21:53
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 5 мая
21:46
"За победу духа в культурной дипломатии": Кулеба наградил 13-летнюю украинку, отказавшуюся петь на одной сцене с россиянином
21:19
Фрэнсис Фукуяма, 3 нобелевских лауреата и актриса стали амбасадорами новых направлений UNITED24
21:05
В Авдеевке из-под завалов извлекли тело погибшего от обстрела РФ коммунальщика
21:04
Джамала выпустила альбом "Qirim" с крымскотатарскими песнями
20:24
Обновлено
война против РФ ВСУ
ВСУ уничтожили вражеское средство ПВО, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов и еще 5 важных целей, - Генштаб
20:07
OPINION
Мы очень мощный народ – когда сами себе не мешаем
20:04
Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA во Франции
20:00
Обзор
Ольга Харлан
Подозрительный матч в УПЛ, медаль Харлан на Гран-при и результат сборной на ЧМ по хоккею: Обзор самых главных событий украинского спорта за 29 апреля – 5 мая
19:57
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:51
Центрэнерго
Нанесли ущерб более чем на 176 млн грн: о подозрении сообщили экс-чиновникам Центрэнерго и руководителю частной компании
19:43
В Херсонской области тракторист подорвался на мине. Фермера госпитализировали
19:37
Партнерский материал
Как избавиться от головной боли: врачи дали наиболее действенные советы украинцам
19:35
Оккупанты в Мариуполе подожгли шины для съемок пропагандистского фильма
19:25
В Великобритании уже прошли подготовку почти 15 тысяч украинских военных
19:16
Геннадий Труханов
За Труханова внесли более 13 млн грн залога, он вышел из СИЗО
19:00
Обзор
Победные новости 436 дня войны: на нужды здравоохранения Украины задонатили почти 1,4 млрд грн и Украине передадут партию танков Leopard 1
18:48
Жозеп Боррель
Совет ЕС окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины
18:47
На Запорожье российскую ракету "остановила" башня Vodafone, связь в районе полностью восстановили уже на следующий день
18:31
Эксклюзив
"Должен быть консенсус всех стран ЕС": эксперт-международник Войтко о перспективах 11-го пакета санкций против РФ
18:30
РФ обстреляла ракетами С-300 два завода в Краматорске и Славянске
18:29
Обзор
"Человек-слон" или "Королева Шарлотта...": что посмотреть на выходных
18:28
Украина призвала Польшу разблокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск"
18:13
Эксклюзив
Конгресс США поддерживает предоставление Украине F-16, Пентагон говорит, что "не против, но не сейчас", - глава делегации в ПА НАТО Чернев
18:09
Соглашение с канадской Cameco о поставках урана для украинских АЭС является рискованным для обеих сторон, – Reuters
18:08
OPINION
Национальная игра: Россия играет в ядерный пинг-понг
17:56
Из станции "Академик Вернадский" вернулись полярники 27-й экспедиции
17:50
Эксклюзив
Рано говорить, что в РФ иссякают ракеты, они будут воевать, пока не отстреляют все, - эксперт Defense Express Киричевский
17:37
Посевная в Украине: аграрии засеяли первый миллион гектаров кукурузы
17:36
Эксклюзив
Пока Россия в Черноморском бассейне, никаких экономических перспектив у зернового коридора быть не может, - нардеп Чийгоз
17:27
Коноплянка заинтриговал информацией о своем будущем
17:23
Эксклюзив
"Не могу выступать на одной сцене с россиянином, когда в своих кроватях гибнут украинские дети" – 13-летняя артистка София Самолюк об отказе петь в Сан-Ремо
17:14
Иранская авиакомпания показала, как обслуживает подсанкционный российский самолет
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV