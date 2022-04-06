Польское правительство выпустило пособие о том, как подготовиться к войне

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SkyNews.



По предварительным данным, польские власти выпустили руководство для граждан, в котором объясняется, как подготовиться к войне.

В документе оговаривается, как действовать при нападениях с применением обычного, химического или ядерного оружия. Кроме того, рассказывается о системах оповещения населения, которые будут использоваться в случаях нападения.

Людям советуют запастись водой, едой, лекарствами, батарейками и фонариками на случай отключения электроэнергии.

Правительство Республики Польша сообщило, что должно подготовить граждан к любым возможным сценариям. Несмотря на это, власти отрицают любое отношение публикации к войне в Украине.

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