Польское правительство выпустило пособие о том, как подготовиться к войне
Правительство Республики Польша выпустило руководство с инструкциями на случай начала на территории страны военных действий
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SkyNews.
По предварительным данным, польские власти выпустили руководство для граждан, в котором объясняется, как подготовиться к войне.
В документе оговаривается, как действовать при нападениях с применением обычного, химического или ядерного оружия. Кроме того, рассказывается о системах оповещения населения, которые будут использоваться в случаях нападения.
Людям советуют запастись водой, едой, лекарствами, батарейками и фонариками на случай отключения электроэнергии.
Правительство Республики Польша сообщило, что должно подготовить граждан к любым возможным сценариям. Несмотря на это, власти отрицают любое отношение публикации к войне в Украине.
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