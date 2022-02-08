Польское правительство приняло постановление о военной помощи Украине

Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.



"Польша остается солидарной с Украиной перед лицом угрозы со стороны России. Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив бесплатное военное снаряжение. Это очередное решение Совета министров по передаче техники Украине", - говорится в сообщении.



Постановление было принято по представлению министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.



Отмечается, что передача техники состоится на бесплатной основе и не снизит боеспособность ВС Польши. Военную помощь Украине будет готовить Инспекция по обеспечению ВС Польши, а передачу осуществят уполномоченные представители ВС Польши и Украины.

Напомним, 2 февраля польское правительство одобрило решение о предоставлении Украине вооружения, в том числе противоракетных комплексов и боеприпасов.