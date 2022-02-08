Польское правительство приняло постановление о военной помощи Украине
Во вторник, 8 февраля, Совет министров Польши принял постановление о передаче Вооруженным Силам Украины компонентов военного оборудования по ресурсам Вооруженных Сил Польши
Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.
"Польша остается солидарной с Украиной перед лицом угрозы со стороны России. Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив бесплатное военное снаряжение. Это очередное решение Совета министров по передаче техники Украине", - говорится в сообщении.
Постановление было принято по представлению министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.
Отмечается, что передача техники состоится на бесплатной основе и не снизит боеспособность ВС Польши. Военную помощь Украине будет готовить Инспекция по обеспечению ВС Польши, а передачу осуществят уполномоченные представители ВС Польши и Украины.
- Напомним, 2 февраля польское правительство одобрило решение о предоставлении Украине вооружения, в том числе противоракетных комплексов и боеприпасов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.77
Покупка 27.77Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное