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Польское минобороны закупит для собственной армии более 20 минных заградителей Baobab-K

15 июня, 2023 четверг
06:16
Мир

Армия Польши в 2026–2028 годах получит 24 колесных минных заградителя Baobab-K собственного производства

Документ подписал вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на польском оборонном предприятии Huta Stalowa Wola в городе Сталева Воля, передает минобороны Польши.

Соглашение заключено между государственным Агентством вооружения и консорциумом Польской группы вооружений и предприятием Huta Stalowa Wola. Ее стоимость составляет 510 млн злотых (около 120 млн долл.). Она предусматривает закупку для нужд польской армии 24 колесных минных заградителей вместе с логистическим и учебным пакетами, а также минных кассет и противотанковых мин. Поставка этого вооружения для польской армии планируется в 2026-2028 годах.

"Колесные минные заградители Baobab-K – современное оружие, которое является очень весомым аргументом в нашей политике сдерживания агрессора. Первые 24 комплекта машин поступят на вооружение польской армии в более сжатые сроки, чем предусмотрено контрактом", - заявил Блащак.

Baobab-K является новой разработкой польского ОПК и построен на полноприводном шасси Jelcz с колесной формулой 8х8. Машина оснащена 6 пусковыми установками с 20 направляющими. Благодаря этому можно установить до 600 противотанковых мин. При этом скорость движения при укладке составляет 5-25 км/ч. Для установки минного поля длиной около 2 км и шириной 30-90 метров, Baobab-K требуется до 22 минут.

Система управления допускает вариант установки мин в автоматическом режиме. Машина оборудована бортовым компьютером, визуализации терминалом с цифровой картой и системой GPS-навигации. Поэтому в автоматическом режиме борткомпьютер рассчитывает скорость движения, угол работы пусковой установки и частоту запуска мин.

Модернизация польской армии

Последние годы Польша закупает современное вооружение для нужд собственной армии и ее модернизации. В правительстве Польши планируют серьезно усилить возможности вооруженных сил и к 2035 году инвестировать в модернизацию армии не менее 524 млрд злотых (около 110 млрд евро). В этом году оборонный бюджет составляет рекордные 26 миллиардов. К примеру, Варшава закупит у Суэла танки и САУ. Кроме того, в январе 2023 года страна подписала контракт на 1,4 млрд долларов о поставках 114 танков M1A1 Abrams.

В феврале 2023 года Польша запросила покупку 18 пусковых установок M142 HIMARS, 468 комплектов ракет к ним и 45 армейских тактических ракетных систем M57 ATACMS, а США одобрили их продажу. Первые установки уже прибыли в страну .

В марте стало известно, что польские власти работают над тем, чтобы их сухопутная армия стала самой большой в Европе . Планируется закупить более 1000 танков, 600 самоходных гаубиц, 18 пусковых установок HIMARS, 288 систем РСЗО. Армию также усилят более 1 000 боевых машин пехоты польского производства, 96 вертолетов AH-64E Apache и 48 самолетов FA-50. В то же время численность польской армии хотят удвоить до 300 тыс. человек.

Также минобороны Польши планирует запустить программу для закупки подлодок. Одним из главных показателей будет способность запускать крылатые ракеты.

Польша
оружие
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