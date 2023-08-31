Польское консульство прекращает работу в российском Смоленске

Об этом пишет " Польское радио ".

14 июля посол Польши в Москве получил ноту от правительства РФ об отзыве согласия на функционирование учреждения.

МИД Польши назвал решение российских властей "очень символическим жестом" и "еще одним недружественным и непонятным актом, направленным на препятствование функционированию польских дипломатических миссий и польских консульских учреждений".

Само консульство существовало с 27 июня 2011 года, теперь все задачи, которые до сих пор выполняло смоленское агентство, перейдут непосредственно к посольству Польши в Москве.

Издание объясняет, что в задачи посольства теперь будет входить ежедневный надзор за местом Смоленской катастрофы и польским военным кладбищем в Катыни. Отмечается, что граждане Польши, желающие посетить мемориальные места Катыни и Смоленска, будут и дальше получать необходимую помощь.

Министерство иностранных дел Польши отметило, что действия российского правительства "являются проявлением все более смелых попыток фальсификации истории и отрицания ответственности за преступления, совершенные российским государством и конкретными российскими гражданами, известными поименно" в связи с Катынским расстрелом 1940 года и Смоленской катастрофой 2010 года.

Польша отмечает, что сегодняшние преступления России в Украине "являются продолжением этой варварской практики".

"Мы верим, что придет время, когда РФ и ее власть наконец-то будут уважать историческую правду и примирятся с собственным прошлым - только так они перестанут быть угрозой миру", - говорится в сообщении.

Справочно. Катынский расстрел – военное преступление, в ходе которого по приказу руководства СССР НКВД провела массовые казни польских граждан в Катынском лесу в 1940 году.

Смоленская катастрофа – падение президентского самолета Польши в Смоленске 10 апреля 2010 года. В результате аварии погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский и его жена, а также ряд других высокопоставленных чиновников.