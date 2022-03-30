Польское издание глянцу Vogue посвятило обложку Украине

Фото обложки опубликовано Vogue в Instagram.

"Vogue Polska решил заменить обычную обложку актом солидарности. Мы дали трибуну украинским артистам. Эти невероятные и очень эмоциональные произведения искусства очень разные, но имеют много общего - мощная сила и надежда на то, что этот ужас скоро закончится", - написала главная редактор Vogue Polska Инна Лекевич.

Обложку создала фэшн-фотограф и художница Елена Емчук. Апрельский Vogue выйдет с изображением украинской женщины в желтом наряде, синей накидке с распростертыми руками и голубем мира с оливковой ветвью и лозунгом "Слава Украине!".

Напомним, 3 марта обложка еженедельного американского журнала TIME была посвящена Украине , ее героям и президенту Владимиру Зеленскому.

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