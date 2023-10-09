Польско-украинская лента In the Rearview о беженцах из Украины победила на фестивале War on Screen

Об этом сообщает ГосКино.

Фильм In the Rearview режиссера Мачека Хамелы рассказывает об украинских беженцах, имеющих общую цель: найти безопасное место во время войны.

В фильме польский эвакуационный автомобиль режиссера Хамелы едет по дорогам Украины мимо заминированных полей и многочисленных военных блокпостов, спасая людей. Автомобиль служит своеобразной комнатой ожидания, госпиталем, убежищем, местом доверия и показаний одновременно.

Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

Снимали фильм украинский оператор Юрий Дунай и польские операторы Вавжинец Скочилас, Марцин Сераковский, Петр Гравендер, последний из которых стал продюсером фильма совместно с режиссером Хамелой.

Копродюсерами стали французский режиссер, продюсер и сценарист Жан-Мари Гигон и украинская кино- и телепродюсер и сценарист Анна Паленчук.

Справочно. War on Screen – это фестиваль кино- и анимационных фильмов, освещающих конфликты. В этом году кинофестиваль War on Screen проходил со 2 по 8 октября во Франции в городе Шалон-ан-Шампан.