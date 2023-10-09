Польско-украинская лента In the Rearview о беженцах из Украины победила на фестивале War on Screen
На кинофестивале War on Screen во Франции на конкурсе полнометражных фильмов первое место заняла лента польского режиссера Мачека Хамелы In the Rearview
Об этом сообщает ГосКино.
Фильм In the Rearview режиссера Мачека Хамелы рассказывает об украинских беженцах, имеющих общую цель: найти безопасное место во время войны.
В фильме польский эвакуационный автомобиль режиссера Хамелы едет по дорогам Украины мимо заминированных полей и многочисленных военных блокпостов, спасая людей. Автомобиль служит своеобразной комнатой ожидания, госпиталем, убежищем, местом доверия и показаний одновременно.
Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино.
Снимали фильм украинский оператор Юрий Дунай и польские операторы Вавжинец Скочилас, Марцин Сераковский, Петр Гравендер, последний из которых стал продюсером фильма совместно с режиссером Хамелой.
Копродюсерами стали французский режиссер, продюсер и сценарист Жан-Мари Гигон и украинская кино- и телепродюсер и сценарист Анна Паленчук.
Справочно. War on Screen – это фестиваль кино- и анимационных фильмов, освещающих конфликты. В этом году кинофестиваль War on Screen проходил со 2 по 8 октября во Франции в городе Шалон-ан-Шампан.
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