Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Польско-украинская лента In the Rearview о беженцах из Украины победила на фестивале War on Screen

Польско-украинская лента In the Rearview о беженцах из Украины победила на фестивале War on Screen

9 октября, 2023 понедельник
20:40
Культура

На кинофестивале War on Screen во Франции на конкурсе полнометражных фильмов первое место заняла лента польского режиссера Мачека Хамелы In the Rearview

Об этом сообщает ГосКино.

Фильм In the Rearview режиссера Мачека Хамелы рассказывает об украинских беженцах, имеющих общую цель: найти безопасное место во время войны.

В фильме польский эвакуационный автомобиль режиссера Хамелы едет по дорогам Украины мимо заминированных полей и многочисленных военных блокпостов, спасая людей. Автомобиль служит своеобразной комнатой ожидания, госпиталем, убежищем, местом доверия и показаний одновременно.

Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

Снимали фильм украинский оператор Юрий Дунай и польские операторы Вавжинец Скочилас, Марцин Сераковский, Петр Гравендер, последний из которых стал продюсером фильма совместно с режиссером Хамелой.

Копродюсерами стали французский режиссер, продюсер и сценарист Жан-Мари Гигон и украинская кино- и телепродюсер и сценарист Анна Паленчук.

Справочно. War on Screen – это фестиваль кино- и анимационных фильмов, освещающих конфликты. В этом году кинофестиваль War on Screen проходил со 2 по 8 октября во Франции в городе Шалон-ан-Шампан.

  • Ранее на конкурсе короткометражек в Ивано-Франковске победил фильм о разграбленном россиянами музее в Херсоне.
Кино
Украина
Франция
кинофестиваль
беженцы
Война с Россией
беженцы из Украины
Читайте также:
Автор Юрий Мартынович
8 октября, 2023 воскресенье
Когда немцы будут делать танки в Украине и почему компания Rheinmetall важна для развития украинского ВПК
Запорізька АЕС
8 октября, 2023 воскресенье
С помощью бойцов из Новой Зеландии десант ГУР высаживался в Энергодаре, чтобы освободить Запорожскую АЭС
ЗСУ наступ
8 октября, 2023 воскресенье
Экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий назвал событие, после которого поражение России станет неизбежным
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.46
    Покупка 37.46
    Продажа 38.18
  • EUR
    Покупка 39.71
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
9 октября
21:15
Владимир Сальдо
Гауляйтера Херсонщины Сальдо подозревают в отдаче приказа пытать гражданских
20:35
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Израиль становится новой зоной политической напряженности. Активизация боевых действий на линии Купянск - Сватово - Кременная. Колонка Сергея Згурца
20:00
Обзор
Победные новости 593-го дня войны: возле Бахмута взяли в плен российского комбата, украинские разработчики получили более $1 млн на оборонные технологии
19:42
Бойцы 3-й ОШБр взяли в плен командира российского добробата "Алга"
19:25
Обновлено
Россияне ударили по библиотеке в Херсоне и дому в Киндейке: есть пострадавшие
19:17
Укргидрометцентр предупреждает о заморозках. Когда и где именно
18:53
Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху сообщил Байдену, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газы, — СМИ
18:47
Зеленский 10 октября посетит Румынию
18:32
Обновлено
Подозреваемого во взяточничестве мэра Сум отстранили от должности
18:19
Эксклюзив
ПАСЕ в среду может одобрить резолюцию о признании Путина диктатором
18:18
Флигель на Рейтарской: памятник культуры или просто сооружение?
18:11
Обновлено
На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии, - СМИ
18:10
OPINION
Трагическая серия культового сериала "Особенности закупок министерства обороны"
18:05
Щит Капитана Америки и костюм Ди Каприо из "Титаника": на лондонском аукционе продадут известный кинореквизит на сумму €14 млн
17:58
Эксклюзив
Подобные действия в военное время могут привести к аду: Defense Express о проверках оборонного предприятия КБ "Луч"
17:57
совбез ООН
Совбез ООН не смог принять совместное заявление о нападении ХАМАСа на Израиль
17:56
В Киевстаре заверили, что арест акций Фридмана не повлияет на деятельность компании
17:56
Пресс-релиз
Еспресо – первый среди информационных телеканалов в сентябре
17:47
Корректировщика ударов РФ по многоэтажке, больнице и зданию СБУ в Днепре приговорили к 15 годам заключения
17:40
Обновлено
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газы и нанес удары по территории Ливана
17:33
Парламент Грузии отказался осуждать намерения РФ разместить пункт базирования флота в оккупированной Абхазии
17:30
Эксклюзив
"Есть другие варианты наполнения бюджета": первый вице-президент Торгово-промышленной палаты об увеличении налогов
17:26
Инфографика
В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 0,5%
17:22
Компания VEON, владелец Киевстара, продала российские активы Beeline
17:12
Еврокомиссия приостановила финансовую помощь Палестине из-за агрессии против Израиля
17:11
Силы обороны имеют частичный успех в районе Вербового на Мелитопольском направлении, - Тарнавский
17:00
В Киеве начали включать отопление в больницах, школах и детсадах
16:45
Инфографика
С начала полномасштабной войны каждый девятый украинец стал жертвой мошенников, - опрос
16:44
В ЕС заверили, что атака ХАМАС на Израиль не повлияет на помощь Украине
16:41
Эксклюзив
Русские военные
РФ может в ближайшее время попытаться атаковать Купянск: депутат Харьковского горсовета о ситуации на Лимано-Купянском направлении
16:41
Шмыгаль предупредил, что около 6 млн украинцев находятся под угрозой минной опасности
16:38
Эксклюзив
Главред израильского портала "Детали" объяснил, для чего боевики ХАМАС похищают гражданских и тела убитых военных
16:26
Умеров обсудил с министром обороны Нидерландов потребности ВСУ в дальнобойных ракетах и ПВО
16:20
Экуменическая социальная неделя: международные эксперты о влиянии войны в Украине на мир
16:13
Число погибших в результате нападения ХАМАС израильтян возросло до 800
16:11
Партнерский материал
На защите красоты Украины вместе: более 8 миллионов на подготовку аэроразведчиц для ВСУ – собрано
15:45
Volvo
Volvo отключила российских пользователей от своих онлайн-сервисов
15:31
Эксклюзив
ВСУ ведут оборону из руин домов: лейтенант об активизации врага на Марьинском направлении
15:21
Подержанные электромобили и гибриды: в Укравтопроме обнародовали рейтинг авто, которые в этом году приобретают популярность
14:44
Вагнеровцы готовили ХАМАС к атаке на Израиль, – Центр нацсопротивления
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV