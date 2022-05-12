Польско-литовский миротворческий контингент в Украине и "опыты" над пациентами психбольницы в Харьковской области: новая подборка фейков от РФ
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков и дезинформации от РФ по состоянию на утро 12 мая
Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Россияне запустили три больших фейка.
В частности, о введении в Украину польско-литовского миротворческой группы. Так Россия пытается поколебать ситуацию на западе страны.
Следом за этим фейком пропагандисты запустили новый. В российском следственном комитете заявили о факте бесчеловечных "экспериментов" в биолабораториях на Харьковщине. Вроде бы представители США проводились опыты над пациентами психбольниц.
Также враг дезинформирует о военных преступлениях ВСУ, свидетелем которых якобы стал французский журналист Адриен Боке: "я видел, как украинские военные простреливали колени российским пленным и стреляли в голову военным в звании выше офицерского".
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