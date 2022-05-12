Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Россияне запустили три больших фейка.



В частности, о введении в Украину польско-литовского миротворческой группы. Так Россия пытается поколебать ситуацию на западе страны.



Следом за этим фейком пропагандисты запустили новый. В российском следственном комитете заявили о факте бесчеловечных "экспериментов" в биолабораториях на Харьковщине. Вроде бы представители США проводились опыты над пациентами психбольниц.



Также враг дезинформирует о военных преступлениях ВСУ, свидетелем которых якобы стал французский журналист Адриен Боке: "я видел, как украинские военные простреливали колени российским пленным и стреляли в голову военным в звании выше офицерского".

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