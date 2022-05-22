Польский Жешув получил от Украины почетное звание "город-спаситель"

Об этом Владимир Зеленский сообщил, выступая в парламенте Украины по случаю визита Президента Польши Анджея Дуды.



Президент Украины заявил, что между Польшей и Украиной будет упрощена система пересечения границы. В ближайшее время будет принято соответствующее двустороннее решение.



"Сегодня украинский и польский народы стали побратимами, а страны - сестрами. Не дай Бог, чтобы гражданам Польши понадобились эти преимущества в условиях войны. Но эти законы имеют большое символическое значение: украинцы и поляки - родные и равные", - добавил президент.

Напомним, в ближайшее время в Верховную Раду будет представлен законопроект об особом статусе польских граждан в Украине. В марте польский сейм принял аналогичное решение в отношении граждан Украины.

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