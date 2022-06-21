Польский вице-премьер Качиньский ушел в отставку

Об этом глава партии власти Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский рассказал в интервью PAP .

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько мне известно, президент Анджей Дуда приняли мою отставку", - сказал Ярослав Качиньский.

Его в должности заменит глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак, а сам Качиньский собирается сосредоточиться на работе в партии, чтобы обеспечить победу на ближайших выборах.

"Не то чтобы я переоценивал свою роль, просто партия должна восстановить свою бодрость, потому что приближается время, которое является важнейшим для каждой политической партии мира. Целью выборов является получение хорошего результата выборов, а когда речь идет о "ПиС" - цель - победа на ных и возможность осуществления власти, конечно же, в коалиции "Объединенных правых", - сказал глава "ПиС".

Напомним, глава МИД Польши считает кандидатство Украины в ЕС "решенным делом".

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