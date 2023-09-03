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Польский вертолет якобы нарушил границу Беларуси: ДПСУ отреагировала

3 сентября, 2023 воскресенье
13:04
Мир

Украинские пограничники сделали заявление об инциденте вблизи Беларуси, где якобы польский вертолет пересек границу. ДПСУ не исключает, что это могла быть провокация

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Примечательно, что Беларусь постоянно нагнетает или манипулирует по разным направлениям границы и со странами, которыми она граничит. Надо быть внимательными к тому, что говорит Беларусь, обвиняя разные страны", - рассказал пограничник.

Что касается украинской границы, то ДПСУ не фиксирует попытки создать провокацию со стороны Беларуси.

"Несмотря ни на что, подразделения пограничной службы и других Сил обороны хорошо понимают, какой опасной может быть ситуация с Беларусью, которая поддерживает Россию. Поэтому они готовы к развитию любой ситуации", - отметил Демченко.

Спикер упомянул о проблеме с мигрантами, пытающимися попасть в ЕС через границу Беларуси. Он подчеркнул, что мигранты прибывают с белорусской территории и незаконно пробиваются в Польшу и Балтийские государства, а тем временем режим Лукашенко продолжает обвинять Запад.

Что известно об инциденте на границе Польши и Беларуси

1 сентября Беларусь заявила , что военный вертолет Ми-24 Польши нарушил воздушное пространство. Он якобы залетел на глубину до 1200 метров на территорию РБ и вернулся назад.

В белорусском МИДе говорят, что требуют от польской стороны "соответствующих разъяснений и проведения тщательного расследования инцидента".

Польша со своей стороны отрицала обвинения. Спикер оперативного командования польских вооруженных сил Яцек Горышевский назвал заявления Беларуси "ложью и провокациями".

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