Польский вертолет якобы нарушил границу Беларуси: ДПСУ отреагировала
Украинские пограничники сделали заявление об инциденте вблизи Беларуси, где якобы польский вертолет пересек границу. ДПСУ не исключает, что это могла быть провокация
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"Примечательно, что Беларусь постоянно нагнетает или манипулирует по разным направлениям границы и со странами, которыми она граничит. Надо быть внимательными к тому, что говорит Беларусь, обвиняя разные страны", - рассказал пограничник.
Что касается украинской границы, то ДПСУ не фиксирует попытки создать провокацию со стороны Беларуси.
"Несмотря ни на что, подразделения пограничной службы и других Сил обороны хорошо понимают, какой опасной может быть ситуация с Беларусью, которая поддерживает Россию. Поэтому они готовы к развитию любой ситуации", - отметил Демченко.
Спикер упомянул о проблеме с мигрантами, пытающимися попасть в ЕС через границу Беларуси. Он подчеркнул, что мигранты прибывают с белорусской территории и незаконно пробиваются в Польшу и Балтийские государства, а тем временем режим Лукашенко продолжает обвинять Запад.
Что известно об инциденте на границе Польши и Беларуси
1 сентября Беларусь заявила , что военный вертолет Ми-24 Польши нарушил воздушное пространство. Он якобы залетел на глубину до 1200 метров на территорию РБ и вернулся назад.
В белорусском МИДе говорят, что требуют от польской стороны "соответствующих разъяснений и проведения тщательного расследования инцидента".
Польша со своей стороны отрицала обвинения. Спикер оперативного командования польских вооруженных сил Яцек Горышевский назвал заявления Беларуси "ложью и провокациями".
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