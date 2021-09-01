Польский топ-клуб объявил о трансфере футболиста сборной Украины
Полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин стал игроком польской "Легии"
Об этом сообщает официальный сайт "Легии".
26-летний Игорь Харатин подписал с "Легией" контракт до лета 2024 года. Украинец будет выступать за польский клуб под 14-м игровым номером. Сумма трансфера составила 1 млн евро.
"У нас появился игрок с профилем, которого нам не хватало. Я уверен, что Харатин привнесет в команду много качества, поделившись своим опытом, и будет укреплять нашу команду. Украинец играет на позиции опорного полузащитника, имеет очень хорошую физическую форму, отлично играет вверху и опасен при стандартах", - сказал спортивный директор Легии Радослав Кучарский.
За "Ференцварош" Игорь Харатин выступал с 2019 года, в нынешнем сезоне он сыграл за клуб из Будапешта 9 матчей.
В активе 26-летнего хавбека 4 матча за сборную Украины.
Сейчас "Легия" занимает в чемпионате Польши 14-е место.
- Напомним, в апреле Игорь Харатин продлил контракт с "Ференцварошем" до 2022 года.
- 31 августа стало известно, что полузащитник сборной Украины Игорь Харатин переходит из венгерского "Ференцвароша" в польскую "Легию".
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