Польский топ-клуб объявил о трансфере футболиста сборной Украины

Об этом сообщает официальный сайт "Легии".



26-летний Игорь Харатин подписал с "Легией" контракт до лета 2024 года. Украинец будет выступать за польский клуб под 14-м игровым номером. Сумма трансфера составила 1 млн евро.



"У нас появился игрок с профилем, которого нам не хватало. Я уверен, что Харатин привнесет в команду много качества, поделившись своим опытом, и будет укреплять нашу команду. Украинец играет на позиции опорного полузащитника, имеет очень хорошую физическую форму, отлично играет вверху и опасен при стандартах", - сказал спортивный директор Легии Радослав Кучарский.

За "Ференцварош" Игорь Харатин выступал с 2019 года, в нынешнем сезоне он сыграл за клуб из Будапешта 9 матчей.

В активе 26-летнего хавбека 4 матча за сборную Украины.

Сейчас "Легия" занимает в чемпионате Польши 14-е место.