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Польский суп журек. Рецепт приготовления
Суп журек – национальный польский деликатес на ржаной закваске. Закваска придает супу приятный и насыщенный аромат и нежный привкус
Ингредиенты для приготовления журека:
- три зубка чеснока
- черный перец горошком (по вкусу)
- ржаная мука – десять столовых ложек
- вода – 500 мл
- три лавровых листка
- ржаной хлеб – 40 г
- четыре репчатых луковицы
- колбаса из свинины – 500 г
- пять картофелин
- две моркови
- сметана – 500 г
- восемь куриных яиц
- соль (по вкусу)
- молотый черный перец (по вкусу)
- зелень (по вкусу)
- душистый перец горошком (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления журека:
- разводим в 0,5 литра воды ржаную муку
- добавляем 5 раздавленных зубков чеснока
- добавляем лавровый лист
- добавляем черный перец
- добавляем порванный на куски ржаной хлеб
- хорошо перемешиваем
- накрываем емкость с закваской чистым полотенцем
- ставим в темное теплое место
Фото: smachno.ua
- дважды в день хорошо перемешиваем
- следим, чтобы не образовалась плесень
- после 4 дней закваска приобретает ярко выраженный запах малосольных огурцов
- процеживаем через марлю
- ставим в холодильник
- отвариваем яйца
- наливаем в кастрюлю воду
- добавляем лавровый лист, черный и душистый перец по вкусу
- кладем колбасу
- варим полчаса
- вынимаем колбасу
- откладываем в сторону охлаждаться
- пассеруем лук
- добавляем 3 зубчика чеснока.
- из бульона достаем специи
- чистим картофель и морковь
- нарезаем большими кусками
- выкладываем в бульон
- варим 15 минут
- добавляем в бульон нарезанную на куски колбасу
- добавляем зажарку
- взбалтываем и медленно, при постоянном помешивании, вливаем закваску
- перемешиваем
- варим на среднем огне 10 минут
- выключаем огонь
- добавляем сметану
- перемешиваем
- накрываем крышкой
- даем настояться в течение 10 минут
- разливаем суп по тарелкам
- в каждую тарелку выкладываем порезанное яйцо
- украшаем любимой зеленью.
Приятного аппетита!
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