Сумма штрафа составляла 29 млрд злотых (около $6,3 млрд). Об этом говорится на сайте UOKiK .

Штраф для "Газпрома" выписали в октябре за то, что он не получил разрешение UOKiK на строительство Северного потока-2.

Европейские партнеры "Газпрома" (Shell, Uniper, Engie, OMV и Wintershall) также были наказаны, но на меньшую сумму.

Решение польского суда удивило UOKiK, которое планирует обжаловать его. "Угрозы, о которых мы говорили, представляя решения, сегодня четко просматриваются не только в Польше, но и во всей Европе", – заявил глава UOKiK Томаш Хрестный.

Напомним, Польша поглотит местные активы российского Газпрома в целях энергетической безопасности страны. Об этом заявил министр развития Вальдемар Буда 14 ноября