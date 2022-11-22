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Польский суд отменил штраф Газпрома на $6 млрд за строительство Северного потока-2

22 ноября, 2022 вторник
07:07
Экономика

Польский суд по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей отменил решение антимонопольного ведомства Польши (UOKiK) о наложении на российский Газпром штрафа

Сумма штрафа составляла 29 млрд злотых (около $6,3 млрд). Об этом говорится на сайте UOKiK .

Штраф для "Газпрома" выписали в октябре за то, что он не получил разрешение UOKiK на строительство Северного потока-2.

Европейские партнеры "Газпрома" (Shell, Uniper, Engie, OMV и Wintershall) также были наказаны, но на меньшую сумму.

Решение польского суда удивило UOKiK, которое планирует обжаловать его. "Угрозы, о которых мы говорили, представляя решения, сегодня четко просматриваются не только в Польше, но и во всей Европе", – заявил глава UOKiK Томаш Хрестный.

  • Напомним, Польша поглотит местные активы российского Газпрома в целях энергетической безопасности страны. Об этом заявил министр развития Вальдемар Буда 14 ноября

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Мир
Польша
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