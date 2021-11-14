"Польский" сценарий с мигрантами на границе Украины с Беларусью маловероятен, - Баканов

Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

По его словам, события на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны, но повторение "польского" сценария на границе с Украиной пока выглядит маловероятным.

"Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический, вариант развития событий не был реализован на практике. Именно поэтому сегодня мы собрались в Луцке - чтобы согласовать меры противодействия такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу", - сказал Баканов.

Он убежден, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению гибридной войны и сохранить стабильность и безопасность.