"Польский" сценарий с мигрантами на границе Украины с Беларусью маловероятен, - Баканов
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что сценарий, по которому нелегальные мигранты будут штурмовать украинскую границу с территории Беларуси, маловероятен
Об этом сообщает официальный сайт СБУ.
По его словам, события на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны, но повторение "польского" сценария на границе с Украиной пока выглядит маловероятным.
"Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический, вариант развития событий не был реализован на практике. Именно поэтому сегодня мы собрались в Луцке - чтобы согласовать меры противодействия такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу", - сказал Баканов.
Он убежден, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению гибридной войны и сохранить стабильность и безопасность.
- Напомним, 14 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал миграционный кризис на границе Польши с Белоруссией российской спецоперацией.
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