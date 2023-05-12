Польский сенат принял резолюцию о вступлении Украины в НАТО
В четверг, 11 мая, Сенат Польши принял резолюцию о членстве Украины в Североатлантическом альянсе и отметил, что к ней должны быть применены такие же процедуры, как и в Швецию с Финляндией
Об этом сообщает Польское радио .
Польские сенаторы поддержали резолюцию единогласно.
"После года ужасной войны мы знаем, что Украина, противостоя России, защищает Европу и является ключевым звеном, защищающим континент от агрессии с Востока", - говорится в документе.
В резолюции также отметили, что у Украины сегодня сильнейшая армия на континенте с чрезвычайным боевым опытом. Также подчеркнули, что она быстро перевооружается техникой Альянса и "использует оперативное искусство и тактику, разрабатываемую десятилетиями среди западных союзников".
"Защитникам нужна реальная поддержка через более тесное политическое и военное сотрудничество со странами НАТО", - подчеркнули в резолюции.
Также в документе отмечают, что во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе Украина должна получить гораздо больше, чем в предыдущих заявлениях о политике открытых дверей. Да, по мнению сенаторов, этот саммит должен стать важным этапом подготовки Украины к полноправному членству в Альянсе. Также сенаторы считают, что вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением, и призывают применить к ней такие же процедуры, как и в Финляндию со Швецией.
Кроме того, польский сенат напомнил, что Россия представляет вторжение в Украину как защиту от НАТО.
"Если Россия победит Украину, она не остановится на ее западной границе. Альянс определил эту угрозу во время прошлогоднего саммита НАТО в Мадриде. Польша, Литва, Латвия и Эстония правильно оценили российскую угрозу. Большинство европейских столиц сейчас соглашаются с нами", - подчеркнули. в резолюции.
Также в резолюции выразили поддержку требованиям стран граничащих с РФ относительно прочных гарантий безопасности для Украины. Поддержали также и требования по "показу пути к ее членству вместе с укреплением политических связей между НАТО и Киевом".
- По состоянию на 11 марта Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29, которые вместе со Словакией согласились предоставить в марте.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.71Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное