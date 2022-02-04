Польский Сенат принял резолюцию о поддержке Украины
4 февраля Верхняя палата парламента Польши приняла резолюцию в поддержку Украины
Об этом сообщает Укринформ .
Документ был принят единогласно. Его поддержали 92 сенатора польского парламента.
Никто не удержался и не проголосовал против резолюции.
- Напомним, ранее Польша доставила в Киев 29 грузовиков гуммпомощи.
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