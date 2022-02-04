Польский Сенат принял резолюцию о поддержке Украины

Об этом сообщает Укринформ .



Документ был принят единогласно. Его поддержали 92 сенатора польского парламента.



Никто не удержался и не проголосовал против резолюции.

Напомним, ранее Польша доставила в Киев 29 грузовиков гуммпомощи.

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