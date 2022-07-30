English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Статьи Польский ПЗРК Piorun в войсках Польши и Украины
Эксклюзив

Польский ПЗРК Piorun в войсках Польши и Украины

Алексей Левков
30 июля, 2022 суббота
08:15
Статьи

В российско-украинской войне ВСУ успешно применяют новые польские ПЗРК Piorun, переданные Польшей. О возможностях этого комплекса, его месте в ВС Польши и применении в Украине – в нашем материале

ПЗРК Piorun: описание и история

Переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Piorun польского производства предназначен для борьбы с низко летающими целями: самолетами, вертолетами и дронами. Это общая разработка Военно-технологического университета и компаний CRW Telesystem-Mesko sp. и Mesko SA

ПЗРК Piorun (на вооружении с 2018 г.) является глубокой модернизацией ПЗРК Grom (на вооружении с 1995 г.), который, в свою очередь, был локализованной версией советского ПЗРК "Игла" с российскими комплектующими, выпускавшимся в Польше по лицензии.

фото: root-nation

В результате модернизации значительно повысилась эффективность пассивной инфракрасной головки самонаведения (ГСН), благодаря увеличению чувствительности возросла дальность поражения цели, повышена устойчивость к помехам, установлен бесконтактный взрыватель и ПЗРК приспособлены к использованию в ночных условиях.

ПЗРК Piorun отличается от ПЗРК Grom модифицированной пусковой установкой и прицелом, что увеличивает возможность обнаружения цели. Механизм пуска имеет переключатель режимов преследования/встречи, используемый для активации режима ракеты для борьбы с удаленной или приближающейся целью. Добавлена кассета с батареями и система авторизации, которая предотвращает использование ПЗРК посторонними.

Была увеличена дальность обнаружения целей, разработана новая ГСН, стабилизированная лазерным гироскопом. Модификация ГСН повысила помехоустойчивость. В этой связи были оптимизированы диапазоны обнаружения, повышена динамика систем обработки сигналов, использованы новые спектральные диапазоны и кинематический отбор.

Ракета Piorun автоматически направляется к источнику тепла (например, самолету). Благодаря использованию нового детектора ГСН, в т.ч. охлаждаемого аргоном фотодиода, который имеет в 4 раза большую чувствительность, чем раньше, ракета обнаруживает средства воздушного приступа на значительно большем расстоянии. Также был модернизирован ракетный двигатель.

фото: defence-ua

Эффективность уничтожения дронов ракетами была улучшена за счет использования лазерного неконтактного взрывателя (рядом с ударным взрывателем) и большей боевой части (БЖ) с октогеном и алюминиевым порошком.

Зона поражения ПЗРК Piorun по высоте 10-4000 м, по дальности 500-6500 км, скорость цели на встречных курсах до 400 м/с, вдогонку до 320 м/с., средняя скорость ракеты 660 м/с, ее длина 1,596 м, диаметр 72 мм, вес ПЗРК 16,5 кг, ракеты 10,5 кг, БЖД 1,82 кг.

А у ПЗРК Grom зона поражения по высоте всего 10-3500 м, по дальности 500-5500 км, вес комплекса и ракеты такой же, а БЖД – 1,35 кг.

ПЗРК Grom не хуже новейшего российского ПЗРК "Ива", имеющего зону поражения по высоте 10-4500 м, а по дальности 500-6400 км.

ПЗРК Piorun в вооруженных силах Польши

В ВС Польши ПЗРК Piorun предназначены для регулярных подразделений (д-нов ПВО бригад и ракетно-артиллерийских д-нов зенитных ракетных полков дивизий), а также батарей ПВО бригад территориальной обороны. Помимо собственно ПЗРК ракеты Piorun входят в состав зенитных систем Poprad, Pilica и, после незначительных изменений, комплексов Biała и Jodek-G.

Самоходная система Poprad (есть 79 ед.) имеет огневую установку ЗРК ближнего действия на шасси 4х4 БА Zubr-P. Имеет телекамеру, тепловизор, лазерный дальномер и 4 ракеты ПЗРК Grom/Piorun на ПУ плюс 4 запасные ракеты.

 фото: defence-ua

Самоходный комплекс Biala (есть 28 ед.) – советская 23-мм ЗСУ-23-4 "Шилка", модернизированная в ZSU-23-4MP с установкой вместо РЛС телекамеры и тепловизора, новой СУВ и 4-х ПЗРК Grom/Piorun.

Прицепной комплекс Jodek-G (есть 530 ед.) – советская 23-мм ЗУ-23, модернизированная в ZUR-23-2KG с улучшенным прицелом и 2 ПЗРК Grom/Piorun.

Новая самоходная система Pilica (есть 6 ед., будет еще 30) имеет огневую установку Jodek-G, установленную в кузове грузовика Jelcz 442.32 4×4.

Контракт на поставку ПЗРК Piorun для польских войск был подписан в 2016 г. и к 2022 г. поставлено 420 ПУ и 1300 ракет.

ПЗРК Piorun в Украине.

В 2022 г. в результате успешного применения ПЗРК Piorun ВС Украины и роста спроса было объявлено об увеличении выпуска. Если до 2022 г. количество изготовленных ПЗРК составляло до 300 ПУ в год, то в 2022 г. будет поставлено 600 ПУ и 3500 ракет, а в 2023 г. планируется 1000 ПУ.

фото: defence-ua

В войне в Украине ПЗРК Piorun доказали свою эффективность против российских воздушных целей. Так, с помощью ПЗРК Piorun ВСУ уничтожали российские вертолеты и самолеты, в частности Ми-24 и Су-25 и даже Су-34. А в мае бойцы 95-й ОДШбр сбили с этого ПЗРК 2 российских разведывательно-ударных вертолета Ка-52. Также ПЗРК Piorun сбивали дроны "Орлан-10".

Выводы

Польский ПЗРК Piorun – сверхсовременный зенитный комплекс, поступивший в Войско Польское только в 2019 г. Он отвечает всем современным требованиям мирового уровня ПЗРК такого класса и превосходит большинство из них. Для борьбы со всеми российскими вертолетами, имеющими высоту полетов до 4 км или низко летающими самолетами – это лучший вариант по сравнению с имеющимися в ВСУ советскими ПЗРК "Игла". По информации некоторых польских источников, захват цели возможен даже на 7-8 км!

 фото: defence-ua

Алексей Левков, журналист Defense Express – специально для Espreso.tv

Украина
оружие
война с Россией
оружие для Украины
Читайте также:
Віктор Орбан
28 июля, 2022 четверг
Орбан оправдывается за скандальные высказывания о "смешении рас"
затримання, СБУ, НАБУ
27 июля, 2022 среда
Нашли оружие, наличные деньги и пророссийские книги: СБУ и НАБУ задержали руководителя охраны народного депутата
Геннадій Корбан
28 июля, 2022 четверг
Корбан обратился к Данилову и предложил отказаться от "двойных стандартов"
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.4
    Покупка 39.4
    Продажа 40.49
  • EUR
    Покупка 39.68
    Продажа 41.08
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
30 июля
09:03
В Никопольском районе россияне за сутки обстреляли 16 домов, предприятия и электросеть
08:50
Миколенко с капитанской повязкой сыграл за "Эвертон" против "Динамо"
08:28
В Донецкой области оккупанты за сутки убили 6 гражданских, еще 15 человек получили ранения
08:26
Николай Княжицкий
Кризис в украинских олигархических медиа
08:23
В Энергодаре раздались взрывы в гостинице, где поселились оккупанты
07:44
ВСУ отразили российский штурм на четырех направлениях на Донбассе, - Генштаб
07:14
Беньямин Вербич
Лидер "Динамо" покинул команду перед решающими матчами Лиги чемпионов
06:48
Екатерина Монзуль
Украинка Монзуль будет судить финальный матч Евро-2022
06:25
Конгресc США
В Конгрессе США предложили предоставлять Тайваню оружие по ленд-лизу
06:00
Укрзализныця
Укрзализныця назначила на 30 июля один эвакуационный рейс
05:37
Спартц генсеку ООН. Призываю усилить безопасность Украины или приостановить "зерновое соглашение"
05:14
Контрнаступление ВСУ на Херсон может помешать российской аннексии области, – ISW
04:51
Ночью враг дважды обстрелял Харьков
04:33
Совбез – это не студия шоу Скабеевой. Постпред Украины в ООН рассказал о зверствах и военных преступлениях армии РФ
04:10
Комплектующие для самолетов и беспилотники, - в Пентагоне рассказали о новой партии военной помощи Украине
03:46
Юг: уничтожено более 100 захватчиков, около 30 единиц техники, 2 склада боеприпасов и пункт управления БТГ
03:23
"Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности", – Резников после разговора с коллегой из США
03:00
Никополь
Ночью русские войска обстреляли Никополь
02:48
С 24 февраля Украина получила почти $13 млрд международной финпомощи, – НБУ
02:25
Блинкен, после разговора с Лавровым, побеседовал с Кулебой
02:02
В Ливане задержали судно, которое, вероятно, перевозило украденное Россией украинское зерно – посол
01:39
Разговор Байдена и Путина пока не планируется, - Белый дом
01:17
Газпром ищет новые причины ограничения работы Северного потока - 1
00:54
Немецкие гаубицы PzH 2000 не выдерживают напряжения боев в Украине, - Der Spiegel
00:34
Виктор Орбан
Заявления Орбана откровенно расистские, - Европарламент
00:33
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
00:13
На фото Владимир Зеленский
Россия доказала многочисленными терактами, что являєтся крупнейшим источником терроризма в сегодняшнем мире, - Зеленский
00:06
Жозеп Боррель
Очень скоро Путину придется выбирать между оружием и маслом, - Боррель
2022, пятница
29 июля
23:44
Байден будет баллотироваться на второй срок, - Белый дом
23:34
Украинский снайпер ликвидировал командира Костромского полка армии РФ
23:22
В ООН "шокированы" зверствами россиян
23:00
В Бразилии уже тоже есть первый официально погибший от обезьяньей оспы
22:57
Владимир Путин держится за стол во время встречи в Кремле
"В бункере сидит, на бумажке солдатиков двигает". Польская служба внешней разведки опубликовала перехват разговоров россиян о Путине
22:39
Зеленский провел совещание после российского теракта в Оленовке
22:26
Лидер Реформаторского движения Бельгии вступился за главу МИД Бельгии, посетившую Крым за российские деньги
22:22
"Накачивают Украину оружием". В России обнародовали свою версию разговора Лаврова с Блинкеном
22:21
Аналитика
Сергей Згурец
Террористический акт в Еленовке, стягивание сил на Запорожское и Херсонское направления, ракетный террор. Колонка Сергея Згурца
22:03
Оленевка – это украинская Катынь. Резников о военном преступлении россиян
21:48
В США выдвинули обвинение россиянину за вмешательство в американские выборы
21:43
Ирина Верещук
Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донетчины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV