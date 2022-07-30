ПЗРК Piorun: описание и история

Переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Piorun польского производства предназначен для борьбы с низко летающими целями: самолетами, вертолетами и дронами. Это общая разработка Военно-технологического университета и компаний CRW Telesystem-Mesko sp. и Mesko SA

ПЗРК Piorun (на вооружении с 2018 г.) является глубокой модернизацией ПЗРК Grom (на вооружении с 1995 г.), который, в свою очередь, был локализованной версией советского ПЗРК "Игла" с российскими комплектующими, выпускавшимся в Польше по лицензии.

фото: root-nation

В результате модернизации значительно повысилась эффективность пассивной инфракрасной головки самонаведения (ГСН), благодаря увеличению чувствительности возросла дальность поражения цели, повышена устойчивость к помехам, установлен бесконтактный взрыватель и ПЗРК приспособлены к использованию в ночных условиях.

ПЗРК Piorun отличается от ПЗРК Grom модифицированной пусковой установкой и прицелом, что увеличивает возможность обнаружения цели. Механизм пуска имеет переключатель режимов преследования/встречи, используемый для активации режима ракеты для борьбы с удаленной или приближающейся целью. Добавлена кассета с батареями и система авторизации, которая предотвращает использование ПЗРК посторонними.

Была увеличена дальность обнаружения целей, разработана новая ГСН, стабилизированная лазерным гироскопом. Модификация ГСН повысила помехоустойчивость. В этой связи были оптимизированы диапазоны обнаружения, повышена динамика систем обработки сигналов, использованы новые спектральные диапазоны и кинематический отбор.

Ракета Piorun автоматически направляется к источнику тепла (например, самолету). Благодаря использованию нового детектора ГСН, в т.ч. охлаждаемого аргоном фотодиода, который имеет в 4 раза большую чувствительность, чем раньше, ракета обнаруживает средства воздушного приступа на значительно большем расстоянии. Также был модернизирован ракетный двигатель.

фото: defence-ua

Эффективность уничтожения дронов ракетами была улучшена за счет использования лазерного неконтактного взрывателя (рядом с ударным взрывателем) и большей боевой части (БЖ) с октогеном и алюминиевым порошком.

Зона поражения ПЗРК Piorun по высоте 10-4000 м, по дальности 500-6500 км, скорость цели на встречных курсах до 400 м/с, вдогонку до 320 м/с., средняя скорость ракеты 660 м/с, ее длина 1,596 м, диаметр 72 мм, вес ПЗРК 16,5 кг, ракеты 10,5 кг, БЖД 1,82 кг.

А у ПЗРК Grom зона поражения по высоте всего 10-3500 м, по дальности 500-5500 км, вес комплекса и ракеты такой же, а БЖД – 1,35 кг.

ПЗРК Grom не хуже новейшего российского ПЗРК "Ива", имеющего зону поражения по высоте 10-4500 м, а по дальности 500-6400 км.

ПЗРК Piorun в вооруженных силах Польши

В ВС Польши ПЗРК Piorun предназначены для регулярных подразделений (д-нов ПВО бригад и ракетно-артиллерийских д-нов зенитных ракетных полков дивизий), а также батарей ПВО бригад территориальной обороны. Помимо собственно ПЗРК ракеты Piorun входят в состав зенитных систем Poprad, Pilica и, после незначительных изменений, комплексов Biała и Jodek-G.

Самоходная система Poprad (есть 79 ед.) имеет огневую установку ЗРК ближнего действия на шасси 4х4 БА Zubr-P. Имеет телекамеру, тепловизор, лазерный дальномер и 4 ракеты ПЗРК Grom/Piorun на ПУ плюс 4 запасные ракеты.

фото: defence-ua

Самоходный комплекс Biala (есть 28 ед.) – советская 23-мм ЗСУ-23-4 "Шилка", модернизированная в ZSU-23-4MP с установкой вместо РЛС телекамеры и тепловизора, новой СУВ и 4-х ПЗРК Grom/Piorun.

Прицепной комплекс Jodek-G (есть 530 ед.) – советская 23-мм ЗУ-23, модернизированная в ZUR-23-2KG с улучшенным прицелом и 2 ПЗРК Grom/Piorun.

Новая самоходная система Pilica (есть 6 ед., будет еще 30) имеет огневую установку Jodek-G, установленную в кузове грузовика Jelcz 442.32 4×4.

Контракт на поставку ПЗРК Piorun для польских войск был подписан в 2016 г. и к 2022 г. поставлено 420 ПУ и 1300 ракет.

ПЗРК Piorun в Украине.

В 2022 г. в результате успешного применения ПЗРК Piorun ВС Украины и роста спроса было объявлено об увеличении выпуска. Если до 2022 г. количество изготовленных ПЗРК составляло до 300 ПУ в год, то в 2022 г. будет поставлено 600 ПУ и 3500 ракет, а в 2023 г. планируется 1000 ПУ.

фото: defence-ua

В войне в Украине ПЗРК Piorun доказали свою эффективность против российских воздушных целей. Так, с помощью ПЗРК Piorun ВСУ уничтожали российские вертолеты и самолеты, в частности Ми-24 и Су-25 и даже Су-34. А в мае бойцы 95-й ОДШбр сбили с этого ПЗРК 2 российских разведывательно-ударных вертолета Ка-52. Также ПЗРК Piorun сбивали дроны "Орлан-10".

Выводы

Польский ПЗРК Piorun – сверхсовременный зенитный комплекс, поступивший в Войско Польское только в 2019 г. Он отвечает всем современным требованиям мирового уровня ПЗРК такого класса и превосходит большинство из них. Для борьбы со всеми российскими вертолетами, имеющими высоту полетов до 4 км или низко летающими самолетами – это лучший вариант по сравнению с имеющимися в ВСУ советскими ПЗРК "Игла". По информации некоторых польских источников, захват цели возможен даже на 7-8 км!

фото: defence-ua

Алексей Левков, журналист Defense Express – специально для Espreso.tv