Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Беларусь уже давно превратилась в инструмент политики Кремля. Лукашенко теряет свою субъектность. Единственная польза от Лукашенко - что он формально еще сохраняет Беларусь как независимое государство. Понятно, что Кремль ищет возможности оккупировать Беларусь официально, и для этого ищет возможности. То есть создает различные военные провокации, чтобы вовлечь польское войско в активные действия в отношении белорусских сил", - подчеркнул Корейба.

По словам политолога, России нужно найти оправдание своего проигрыша в так называемой специальной операции, потому что стратегические цели не достигнуты.

"Руководству России нужно как-то объяснять россиянам, почему они проиграли. В нормальной стране СМИ информируют о внешней и военной политике, а в России все наоборот. Там армия РФ обслуживает СМИ, создавая инфоповоды. Кремлю нужно столкновение с НАТО, чтобы объяснить своему народу, что Россия проиграла не Украине, а НАТО. Пока руководство Польши наблюдает за российскими провокациями и принимает военные и административные меры. Но мы понимаем, что провокации со стороны РФ будут наращиваться", - отметил Корейба.