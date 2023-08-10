Польский политолог: Кремлю нужно столкновение с НАТО, чтобы объяснить россиянам, что РФ проиграла не Украине
Польский политолог, журналист Якуб Корейба считает, что РФ создает различные военные провокации, чтобы втянуть польское войско в активные действия в отношении белорусских сил
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Беларусь уже давно превратилась в инструмент политики Кремля. Лукашенко теряет свою субъектность. Единственная польза от Лукашенко - что он формально еще сохраняет Беларусь как независимое государство. Понятно, что Кремль ищет возможности оккупировать Беларусь официально, и для этого ищет возможности. То есть создает различные военные провокации, чтобы вовлечь польское войско в активные действия в отношении белорусских сил", - подчеркнул Корейба.
По словам политолога, России нужно найти оправдание своего проигрыша в так называемой специальной операции, потому что стратегические цели не достигнуты.
"Руководству России нужно как-то объяснять россиянам, почему они проиграли. В нормальной стране СМИ информируют о внешней и военной политике, а в России все наоборот. Там армия РФ обслуживает СМИ, создавая инфоповоды. Кремлю нужно столкновение с НАТО, чтобы объяснить своему народу, что Россия проиграла не Украине, а НАТО. Пока руководство Польши наблюдает за российскими провокациями и принимает военные и административные меры. Но мы понимаем, что провокации со стороны РФ будут наращиваться", - отметил Корейба.
- Для усиления пограничной службы на границе с Беларусью Польша собирается удерживать 10 тысяч военных, сообщил в четверг министр обороны Мариуш Блащак
- Бывший депутат ВР от Партии регионов, российский пропагандист Игорь Марков утверждает, что Польша якобы ищет повод, чтобы аннексировать западные регионы Украины
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное