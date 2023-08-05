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Польский политик Мирослав Чех: В избирательной кампании в Польше под раздачу попала Украина

5 августа, 2023 суббота
15:39
Мир

Польский политик Мирослав Чех отметил, что польские политические силы борются за сельский электорат и фермеров, поэтому вопрос импорта украинской агропродукции мощно используется в избирательной кампании

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Сейчас в украинско-польских отношениях происходит избыток лишних слов, заявлений и жестов. Отношения между Польшей и Украиной стабильные, добрососедские и дружеские, не находятся в кризисе. В частности, после 24 февраля в этом отношении ничего не меняется. Последняя вспышка эмоций, жестких заявлений и жестов связана с целым рядом факторов, где во главу угла выходит очень жесткая и активная избирательная кампания в Польше", - подчеркнул полесский политик.

Мирослав Чех отметил, что сейчас на кону в Польше – кто будет держать власть после прошедших в октябре текущего года парламентских выборов.

"Происходит бескомпромиссная, резкая и жесткая перевыборная борьба. К сожалению, под раздачу попали и отношения с Украиной, в частности, вопросы зерна и украинской агропродукции, которые импортируются в ЕС без пошлины. В этом году было введено эмбарго на четыре вида зерна в пять стран Евросоюза.Это эмбарго должно закончиться 15 сентября, однако сейчас продолжаются активные дискуссии по продолжению этого эмбарго. А это пик избирательной кампании.Каждая политическая сила в Польше нуждается в поддержке сельского электората и фермеров, поэтому пытается себя поставить в позицию защитников этой категории избирателей. Потому и звучат жесткие заявления - как со стороны власти, так и оппозиции", – пояснил Чех.

Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с возмущением аграриев, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

В апреле Болгария , Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

29 апреля Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией о транзите произведенного в Украине продовольствия по их территории.

12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

В конце мая стало известно, что четыре страны ЕС будут настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины до октября. В то же время Венгрия хочет продления ограничений до 2024 года.

Польша и Словакия заявили , что будут добиваться продления запрета на импорт зерна из Украины до конца года. Эмбарго действует до середины сентября.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий 19 июля заявил , что Польша и еще 4 страны ЕС не будут открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября, если тогда истечет срок моратория Еврокомиссии на импорт украинского зерна.

3 августа министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сказал, что страна закроет границу для украинского зерна после 15 сентября.

Украина
Польша
вибори
зерно
аграрии
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