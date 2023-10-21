Польский политик Чех без сомнения назвал, кто станет премьер-министром Польши и его политику в отношении Украины

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Премьер-министр Польши Дональд Туск будет одним из ключевых политиков Европейского Союза среди европейских политиков, и это безусловно. Он имеет огромный опыт в должности и премьер-министра Польши, и председателя Европейского Совета, а также Европейской народной партии, не забываем, что он был главой крупнейшей европейской партии. Дональд Туск, по сути, мог бы быть уже политическим пенсионером, потому что в жизни он был всем, разве что должность генерального секретаря ООН или НАТО, но Туск вернулся в Польшу на должность премьер-министра, строить польскую демократию, потому что я не сомневаюсь, что он будет премьер-министром. И это для европейской политики огромный опыт", - подчеркнул польский политик.

По его словам, Дональда Туска в Европе приветствуют как предвестника весны европейской демократии. Он показал, что такая большая страна, как Польша, сползавшая в сторону полуавторитаризма, но точно был отход от либеральной демократии, может развернуться в сторону европейской либеральной демократии. Беспрецедентная явка поляков на выборах показывает легитимность Туска как демократического европейского политика.

"Украинская карта Дональда Туска известна и очень сильна. Помним во время Революции Достоинства его помощь Украине в начале российско-украинской войны. Так же была огромна помощь его как премьер-министра, когда Дональд Туск объездил все европейские столицы во время Майдана. Он говорил, что война - это серьезно и против Путина надо применять жесткие методы, а в то время, когда президентом США был Дональд Трамп, Туск был главой Европейского Совета и очень сильно поддерживал Украину. В 2018 году его знаменитую речь в стенах Верховной Рады, где он говорил на украинском языке и твердо заявил, что место Украины в Европейском Союзе. Дональд Туск - это несомненный друг Украины, и то, что написал в своем заявлении бывший президент Украины Петр Порошенко является правдой, что Дональд Туск всегда подставлял свое плечо Украине. Я не сомневаюсь, что так же будет и теперь", – прокомментировал Мирослав Чех.

Чех отметил, что немного нужно сказать критики в сторону президента Зеленского и украинской дипломатии, которая ввиду внутренней ситуации в Польше, специфики польской партии "Право и справедливость" и ее способов введения политики, по сути, ввела эмбарго на контакты с Дональдом Туском и польской оппозицией. И это было не очень хорошо и ошибочно.

"Мне бы очень хотелось и на это буду надеяться, чтобы Дональд Туск первый визит совершил в Киев и показал, что на украинском отрезке ситуация меняется, и мы возвращаемся к старым добрым временам. Дональд Туск за две недели до выборов собрал совещание с участием военных экспертов, политиков, экспертов внешней политики и представил свое видение политики в отношении Украины", - добавил Мирослав.