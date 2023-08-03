Польский министр заявил, что страна закроет границу для украинского зерна после 15 сентября
В четверг, 3 августа, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что страна закроет границу для украинского зерна после 15 сентября
Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и развития села Польши в Твиттере .
"Даже если ЕС не примет такого решения, мы закроем границу для украинских продуктов после 15 сентября", – заявил Телус.
Польский министр предполагает, что некоторые из пяти стран, граничащих с Украиной поступят так же.
"Это не против кого-то, а ради благосостояния польских фермеров", - добавил Телус.
Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины
2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с возмущением аграриев, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.
7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.
В апреле Болгария , Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.
29 апреля Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией о транзите произведенного в Украине продовольствия по их территории.
12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.
В конце мая стало известно, что четыре страны ЕС будут настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины до октября. В то же время Венгрия хочет продления ограничений до 2024 года.
Польша и Словакия заявили , что будут добиваться продления запрета на импорт зерна из Украины до конца года. Эмбарго действует до середины сентября.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий 19 июля заявил , что Польша и еще 4 страны ЕС не будут открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября, если тогда истечет срок моратория Еврокомиссии на импорт украинского зерна.
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