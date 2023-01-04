Польский министр обороны стал первым, кому Резников позвонил в 2023 году

Об этом Резников написал в твиттере.

"Обсудили широкий спектр проектов, которые должны быть реализованы в этом году, что значительно повысит обороноспособность украинской армии", – написал Резников.

Он добавил, что поблагодарил Польшу "за непоколебимую поддержку в отпоре российской агрессии"

Во вторник 3 января Зеленский провел телефонные разговоры с премьерами 4 стран. С партнерами обсудили усиление помощи Украине

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb