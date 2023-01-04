Польский министр обороны стал первым, кому Резников позвонил в 2023 году
В 2023 году министр обороны Украины Алексей Резников совершил первый телефонный звонок своему польскому коллеге Мариушу Блащаку
Об этом Резников написал в твиттере.
"Обсудили широкий спектр проектов, которые должны быть реализованы в этом году, что значительно повысит обороноспособность украинской армии", – написал Резников.
Он добавил, что поблагодарил Польшу "за непоколебимую поддержку в отпоре российской агрессии"
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