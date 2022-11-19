Драма в нескольких частях.

Россия обстреливает Украину, Украина отстреливается. Неизвестная ракета падает на территории Польши и убивает двух человек.

Как себя повели бы нормальные взрослые люди?

– Ок. Дождемся результатов расследования.

Как ведут себя люди, еще недостаточно взрослые?

– Ааааа! Ууу!!! Иии!!! Статья 5 НАТО! (спойлер — не была бы применена даже в случае, если бы это была российская ракета, если бы не было четких свидетельств, что обстрел спланирован именно по территории Польши. Был прецедент в 1989-м, когда советский самолет после катапультирования пилота долетел до Бельгии и убил фермера в его же доме. Ниц не было)

Поляки: чья бы ракета не была, мы в любом случае не будем обвинять Украину. Когда на дорогу выскакивает идиот, а водитель сворачивает и влетает в другую машину, виноват идиот, а не водитель.

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Как бы себя повели нормальные взрослые люди у власти?

– Очень обидно. Дождемся результатов расследования.

Как ведут себя люди, которые еще недостаточно взрослые, но все же у власти?

– Да это точно не мы!

Здесь все, кто немного разбирается, офигивают. Ибо откуда может взяться такая уверенность? Что Украина не применяла комплексы С-300 в тот день? Но вроде бы применяла. Что, нет случаев, что С-300 прилетает не туда или не срабатывает самоуничтожение? И бывали, и не раз. И у Украины бывали. Ну, в смысле, к расследованию такое утверждать просто невозможно.

Потихоньку появляется видео и фото с места событий, начинает работать следственная группа.

Что, не было случаев, что С-300 прилетает не туда или не срабатывает самоуничтожение? Бывали, и не раз. И в Украине бывали

Американцы: это украинская С-300, но мы не обвиняем Украину.

Поляки: это украинский С-300, но мы не обвиняем Украину и будем помогать ей еще больше.

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Как себя повели бы нормальные взрослые люди, независимо от того, у власти ли они?

- Если окажется, что это наша ракета, мы должны извиниться и компенсировать. Польша — наш друг и партнер, США прямо сейчас спасают нашу жопу.

Как ведут себя люди, еще недостаточно взрослые?

- Ааа, засцали России войну объявлять, так теперь на нас валят!!!

Как ведут себя люди, которые еще недостаточно взрослые, но все же у власти?

– Ээээ. Мммм. Нууу. Кгм. Посмотрим.

Здесь были матерные слова, я их удалил.

Понимаете, в чем проблема. Если это окажется наша ракета, а пока все идет к этому — проблема будет не в том, что она упала и убила двух людей. Проблема будет в том, что украинцы на ровном месте начали вести себя, как россияне — объявили себя невиновными заранее, выстроили многоступенчатую конспирологию и начали наезжать на ответных партнеров, хотя те не были в претензии и повели себя максимально достойно и сдержанно. Это не по-партнерски, это не по-взрослому. Это по-русски, и это позор на ровном месте.

Если это окажется наша ракета, а пока все идет к этому — проблема будет не в том, что она упала и убила двух людей. Проблема будет в том, что украинцы на ровном месте начали вести себя как россияне.

Да, я в курсе, что после выводов следственной группы соцсетями будут бегать стада конспирологов и вопить, что это гадский Байден нас подставил, чтобы России войну не объявлять.

Но как же мерзко. Особенно когда читаешь поляков и видишь, в каком они безграничном шоке. И не только от власти — к сожалению, наши соцсети там тоже многие читают. В последнее время я привык невыразимо гордиться моей страной. Но в этом случае – искренне стыдно.

Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

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