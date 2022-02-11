Польский футбольный клуб объявил о трансфере Коноплянки
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка стал игроком польской "Краковии"
Об этом сообщает официальный сайт " Краковии ".
Контракт Коноплянки и Краковии рассчитан до конца этого сезона. Также прописана опция продления сотрудничества на один год. Украинец достался полякам бесплатно.
Из-за травм 32-летний Евгений Коноплянка в этом сезоне сыграл за "Шахтер" всего два матча. Его договор завершается летом. Transfermarkt оценивает левого вингера в 1,5 млн. евро. Футболист пропустил первое тренировочное собрание и занимался поиском новой команды.
Лучшую свою игру Коноплянка показал в "Днепре", где за основную команду играл с 2008 по 2015 год. После этого полузащитник перешел в испанскую "Севилью". В Европе также поиграл за немецкий "Шальке".
На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за сборную Украины по футболу.
После 20 туров чемпионата Польши "Краковия" занимает в таблице девятое место. В зону еврокубков 11 очков.
- 29 декабря генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что в ближайшее трансферное окно в клубе будут размышлять о будущем Евгении Коноплянке.
- 17 января в "Шахтере" подтвердили, что Коноплянка ищет новый клуб.
- 17 января стало известно, что "Днипро-1" не планирует подписывать Евгения Коноплянку .
- 26 января сообщалось, чтоглавным претендентом на Коноплянку является ЛАСК.
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