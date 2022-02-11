Польский футбольный клуб объявил о трансфере Коноплянки

Об этом сообщает официальный сайт " Краковии ".



Контракт Коноплянки и Краковии рассчитан до конца этого сезона. Также прописана опция продления сотрудничества на один год. Украинец достался полякам бесплатно.

Из-за травм 32-летний Евгений Коноплянка в этом сезоне сыграл за "Шахтер" всего два матча. Его договор завершается летом. Transfermarkt оценивает левого вингера в 1,5 млн. евро. Футболист пропустил первое тренировочное собрание и занимался поиском новой команды.



Лучшую свою игру Коноплянка показал в "Днепре", где за основную команду играл с 2008 по 2015 год. После этого полузащитник перешел в испанскую "Севилью". В Европе также поиграл за немецкий "Шальке".



На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за сборную Украины по футболу.



После 20 туров чемпионата Польши "Краковия" занимает в таблице девятое место. В зону еврокубков 11 очков.

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